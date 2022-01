C’è Posta Per Te: cosa ha detto Maria De Filippi dietro le quinte a Luigi e Nunzia ha dell’incredibile

Nella puntata di sabato 22 gennaio è andato in scena una toccante storia da Sant’Antimo. Carmen non vedeva da tre anni il padre Luigi e la sua nuova moglie Nunzia

A C’è Posta Per Te sono sempre protagoniste le grandi emozioni, come è accaduto nella puntata di sabato 22 gennaio. A conquistare l’attenzione dei telespettatori la storia toccante di Carmen e di suo padre Luigi che non si parlavano né si vedevano più da anni.

È stato uno dei momenti più lunghi del programma ed è intervenuta di persona Maria De Filippi fin dietro le quinte per portare Luigi a prendere una decisione sul suo rapporto con la figlia. L’attesa è stata davvero estenuante e da casa si è vissuto tanto quanto Carmen e Valentino la tensione della scelta. Tutti si sono chiesti cosa ha detto Maria de Filippi A Luigi e Nunzia dietro le quinte per convincerlo ad aprire la busta e rincontrare la figlia Carmen?

Andiamo per gradi e ripercorriamo la storia andata in scena a C’è Posta Per Te e poi scopriamo nel dettaglio il risvolto che ha dell’incredibile.

C’è Posta Per Te, la storia di Carmen, Luigi e Nunzia

Protagonisti di C’è Posta Per Te nella puntata del 22 gennaio i due fidanzatini Carmen e Valentino. A chiamare la redazione del programma è stata la giovane Carmen di 19 anni, Valentino l’ha accompagnata per darle supporto. I due convivono, insieme ai genitori di lui, a Roma ma sono originari di Sant’Antimo. Carmen è molto triste perché non vede da tre anni suo padre Luigi. Quando lei aveva 11 anni, il papà si è separato da sua mamma dopo continui litigi ed è andato via di casa.

Ha continuato comunque ad avere un ottimo rapporto con lei e sua sorella, si telefonavano spesso e si vedevano nei fine settimana. Dopo tempo è entrata Nunzia nella vita di Luigi. Lui prima l’ha presentata alla figlia Carmen come un’amica poi ha rivelato che era diventata la sua fidanzata. Inizialmente i rapporti tra la figlia Carmen e la compagna Nunzia erano ottimi, anche perché lei a 15 anni di differenza con suo padre. Luigi e Carmen si sposano ed hanno un bambino di nome Mattias, che ora ha circa tre anni.

Il padre di Carmen, a detta della figlia, non paga gli alimenti per lei e sua sorella. La madre le chiede di fare da intermediario e i rapporti con suo padre Luigi iniziano ad incrinarsi fino a che una litigata mette una parola fine al rapporto tra di loro. Erano in macchina e Nunzia, che era stata già sposata e aveva dal precedente matrimonio un bambino, parla degli alimenti da chiedere all’ex marito. Carmen reagisce male e attacca Nunzia, il padre interviene e lei decide di andare via. Da quel momento Carmen non ha più parlato con suo padre dando colpa alla nuova moglie di ciò che era accaduto.

Luigi nello studio di C’è Posta Per Te racconta una versione diversa in alcuni punti dalla storia che aveva raccontato a sua figlia Carmen accompagnata dal fidanzato Valentino. I due non si vedono da due anni, lei ha rifiutato di andare al battesimo del fratellino Matthias ed aveva chiesto al padre di non partecipare alla sua festa di 18 anni, preferendo la madre. Inoltre, Carmen aggiunge che il padre in un momento di rabbia aveva detto che avrebbe preferito che la figlia cambiasse cognome. Lui sembrava intenzionato a chiudere la busta ma Maria è andata dietro le quinte mentre Luigi e Nunzia si confrontavano sulla scelta.

Cosa ha detto Maria De Filippi dietro le quinte a Luigi e Nunzia

Maria De Filippi a C’è Posta per Te cerca sempre di fare da intermediario. È accaduto anche nella puntata del 22 gennaio. Già durante il confronto aveva esortato Luigi ad aprire la busta, invitandolo a non mettersi alla pari con sua figlia, giovanissima, ma di essere più maturo. Inoltre la conduttrice aveva già intuito che lui aveva paura di far pace con sua figlia Carmen temendo che potessero scoppiare nuovi litigi e che lei potesse fare nuovamente da intermediario della madre.

La prima cosa che Maria Di Filippi ha detto dietro le quinte di C’è Posta per Te a Luigi e Nunzia è che la giovane Carmen ha organizzato tutto da sola. Ha scritto al programma ed è andato a Roma all’insaputa della madre. Poi avrà ripetuto sicuramente concetti importanti come il fatto che un genitore deve essere più maturo di un figlio e non rapportarsi con lui alla pari. Ha persuaso Luigi a non prendere decisioni drastiche.

Complice anche Nunzia che ha spinto il marito ad aprire la busta, dietro le quinte Maria di filippi suggerito al papà di Carmen di provare a ricostruire il rapporto che aveva con sua figlia senza fretta e senza pregiudizi. Non a caso, nonostante qualche ulteriore titubanza, quando sono rientrati in studio dopo il confronto dietro le quinte di C’è Posta per Te, Luigi e Nunzia hanno aperto la busta.

Il papà di Sant’Antimo ha riabbracciato sua figlia Carmen, in compagnia del fidanzato Valentino, e sono usciti insieme per ricominciare gradualmente a vedersi e ricreare quella complicità unica che solo figlio e genitori possono avere.

