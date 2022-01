Chi ha vinto Tali e Quali Show: vincitore puntata 22 gennaio

Terza puntata di Tali e Quali Show, versione NIP del format di successo condotto da Carlo Conti. Scopriamo chi ha vinto la gara del 22 gennaio

Il 22 gennaio è andata in onda la terza puntata di Tali e Quali Show. Il programma targato RAI ha visto esibirsi undici concorrenti alle prese con le imitazioni di artisti italiani ed internazionali. Tutte le esibizioni sono state giudicate da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta, nei panni di Vittorio Sgarbi Scopriamo chi ha vinto la sfida della terza puntata di Tali e Quali Show dopo il trionfo di sette giorni fa di Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero.

Chi ha vinto Tali e Quali Show terza puntata

Gianfranco Lacchi, nei panni di Gianni Morandi, è il vincitore della terza puntata di Tali e Quali Show. Da anni ha trasformato la sua passione per il cantautore in un vero e proprio lavoro grazie al tour “Morandiamo”. Questa volta ha interpretato La Fisarmonica conquistando tutta la giuria del programma. Gianfranco Lacchi ha conquistato il primo posto con 63 punti battendo Simona Ranucci che ha ottenuto 62 punti. La donna ha portato sul palco Gianna Nannini con “Fotoromanza”. Al terzo posto Luca Sperindio che ha imitato Zucchero e ha raggiunto quota 59 punti.

Quarto posto per Luca Buttiglieri che ha imitato Mika, mentre Victoria Viola nei panni di Arisa ha raggiunto il quinto posto. In sesta posizione Francesca Carbonelli, Vincenzo Conte e Paolo Masi che hanno imitato rispettivamente Gaia, Freddie Mercury e Jovanotti. Nono posto per Matteo Vitolo che ha portato sul palco Nino D’Angelo, decimo per Mauro Antonelli nei panni di Augusto Daolio. Chiudono la classifica Dario, Guido, Teodosio e Vittoriano con I Beatles.

Gianfranco Lacchi conquista la terza puntata di Tali e Quali e succede a Daniele Quartapelle che ha vinto il secondo appuntamento dello show imitando Renato Zero e Igor Minerva che nei panni di Claudio Baglioni ha trionfato nella prima puntata.

