Anticipazioni Grande Fratello VIP 24 gennaio, nuovi ingressi per Soleil

Il Grande Fratello VIP prende una piega inaspettata, come annunciato da Alfonso Signorini entrano nuovi concorrenti. Pronti a corteggiare Soleil?

Il Grande Fratello VIP regala sempre grandi sorprese. Così un grande classico come il triangolo della Casa tra Belli, Soleil e Delia finisce nel peggiore dei modi. Non è la moglie “tradita” a dire addio al marito, ma dopo minacce, liti e lacrime c’è il colpo di scena. È stato Alex a lasciare la sua consorte con un tweet, a dire il vero particolarmente enigmatico, composto dalle seguenti dichiarazioni: Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola.

Leggendo le parole dell’attore di Centovetrine, il dubbio però un po’ ci viene: è di nuovo single o è solo un modo per attaccare la modella di origini venezuelane? Lo scopriremo sicuramente nella puntata di stasera 24 gennaio del Gf VIP quando ci sarà un nuovo confronto tra i diretti interessati.

Sarà importante vedere la reazione di Delia al tweet del marito e soprattutto come reagirà alle parole del loro testimone di nozze Mirko Gancitano. L’amico della coppia ha dichiarato a Pomeriggio Cinque che loro sono una coppia aperta, cosa che la Duran ha sempre negato. È dunque arrivato il momento della verità anche per la bella attrice.

Gf Vip, Sophie e Alessandro stanno ancora insieme

Sembra esserci anche una nuova coppia al capolinea. Quella formata da Sophie e Alessandro. Tra i due è scoppiata l’ennesima lite furibonda, prima perché Basciano vorrebbe da lei le stesse attenzioni che Lulù riserva al suo Manuel. Poi perché dopo che l’ex tronista si è avvicinata a Delia, Basciano è andato su tutte le furie. La modella lo aveva infatti nominato durante la scorsa puntata e all’imprenditore non è andato giù che la fidanzata non abbia preso una posizione.

Le ha dato così della buffona e lei offesa nella sua dignità di donna ha messo fuori la porta della stanza in cui dormivano le sue valigie. È tornato in parte il sereno, ma attenzione perché l’equilibrio precario potrebbe essere minato da un ingresso. Ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP stasera potrebbe essere la sorella di Alessandro. La ragazza in una lettera al settimanale DiPiù ha criticato aspramente Sophie, dicendo che preferirebbe che il fratello stesse con una donna più matura come Jessica.

C’è da chiarire ancora il rapporto tra la Sorge e Manila, le due si sono avvicinate, anche se resta un’insolita freddezza: riusciranno durante la diretta a far pace? A proposito di coppie sembra invece ormai scoppiata la passione tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. È probabile che a fare gradita sorpresa alla Gieffina possa essere la sua migliore amica o sua mamma per darle la carica che le serve per affrontare l’ennesima nomination.

Chi entra nella casa del Gf Vip 24 gennaio: due nuovi ingressi

Era nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità o quasi salvo ripensamenti. Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande fratello VIP per motivi di salute che spiegherà nel dettaglio in puntata. Sarà fondamentale la reazione di Lulù che già in queste ore si è mostrata particolarmente provata pur appoggiando la scelta del suo fidanzato. Per un concorrente che va c’è un concorrente, anzi due, che viene.

Questa sera 24 gennaio sono previsti due nuovi ingressi al Gf VIP: chi entra? I due famosi “bononi” di cui ha fatto cenno Alfonso Signorini durante la scorsa diretta. I due papabili nuovi concorrenti del reality sono Antonio Modugno, modello e tik toker, e Gianluca Costantino indossatore e consulente finanziario. Sfumato invece l’ingresso, presunto, di Luca e Giammarco Onestini.

Jessica sarà sicuramente felice di questi possibili due nuovi ingressi, ma sembrano intenzionati a far sorridere anche la bella Soleil, la vera rubacuori di questa edizione del Grande Fratello che dovrà fare i conti anche con la novità annunciata su Twitter da Alex Belli. In nomination ci sono Federica Calemme, Kabir Bedi e proprio la Sorge a contendersi il posto di preferito del pubblico.

