Antonio Medugno è un nuovo concorrente del Grande Fratello VIP. Una star del web che ha un legame con Clarissa Selassiè

Al Grande Fratello VIP è il momento di dare il benvenuto ad un nuovo concorrente: Antonio Medugno. Entra nella casa per minare un po’ gli equilibri di coppia. Ma attenzione ad associarlo subito a Jessica, Il bell’Antonio potrebbe essere legato alla sorella della principessa, Clarissa uscita anzitempo dal reality. Scopriamo insieme i dettagli della vita privata del neo Gieffino che in passato ha partecipato anche ad Uomini e Donne.

Chi è Antonio Medugno e perché è VIP

Antonio Medugno è di origini campane. È nato a Napoli nel 1988 ed ha 23 anni di età. Ha studiato nella città partenopea per poi girare il mondo per la sua professione e stabilirsi a Milano, dove probabilmente vive. Ha iniziato nel mondo della tv come corteggiatore di Clarissa Marchese nel 2019 . Non ha partecipato, come si crede, a Temptation Island. Tra le sue passioni i viaggi e tutto ciò che è fashion.

Non a caso Antonio Medugno, data anche la sua altezza di un metro e novanta, è un’icona nel mondo della moda. Di lavoro fa il modello per marchi importanti come Moschino. Grazie alla sua intraprendenza e conoscenza del digitale il nuovo concorrente del grande Fratello VIP è un influencer: su Instagram conta oltre 300mila follower. È infine una star di Tik Tok con più di 3milioni di seguaci.

Antonio Medugno e Clarissa Selassiè

Ospite del programma Casa Chi, Clarissa Selassiè ha rivelato un indizio importante sull’identità del ragazzo con cui si sta frequentando. Ha detto che non è fidanzata ma tra i vari ragazzi che le hanno scritto l’ha colpita uno in particolare. Hanno iniziato a frequentarsi e si trovano bene. Ha poi aggiunto che questo ragazzo sta per diventare famoso per il pubblico della tv perché entrerà al Grande Fratello VIP, ma non ha voluto dire il nome. In molti hanno pensato che Antonio Medugno e Clarissa Selassiè si stanno frequentando.

