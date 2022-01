Scopriamo chi è Stella, l’amica di Alex Belli e Delia Duran che ha confessato il rapporto a tre. Ecco l’età e che lavoro fa

Dal Grande Fratello VIP alla realtà è questione di un attimo, non a caso per la capacità di scavare nella vita delle persone è il reality più longevo d’Italia. L’amore libero, come lo intende Alex Belli, anni fa era solo un je accuse di Mila Suarez, ex dell’attore, che parlava dei ménage a trois del suo amato con all’epoca la sua nuova fiamma, la bella attrice venezuelana Delia Duran.

Finalmente, dopo il dichiarato amore per Soleil, l’amica da chimica artistica, è arrivata la verità. Alex e Delia sono una coppia che pratica l’amore libero, inteso senza possesso. A dichiararlo in un’intervista esclusiva a Pomeriggio 5: Stella, l’amica di Belli che spesso l’attore ha paragonato alla Sorge. Tra l’atro, le sue parole, in parte non coincidono con quelle della Duran, almeno prima che rivelasse di essere stata con altre donne insieme al marito. La curiosità nasce spontanea: Chi è Stella? Vi sorprenderete leggendo l’età della splendida donna e che lavoro fa.

Chi è Stella Starlite, l’amica di Alex Belli

È una donna avvolta nel mistero Starlite. Il vero nome di Stella non è noto, né conosciamo quali sono le sue origini. Si ipotizza sia di Milano e che abbia una quarantina d’anni circa. Non sappiamo nel dettaglio che studi abbia fatto ma di sicuro ha competenze per lavorare nel mondo dello spettacolo, della fotografia e dell’editing.

In passato, nel 2016, è stata attrice, ha fatto parte del cast della web serie The Lady di Lory del Santo interpretando il ruolo di stilista. Attualmente di lavoro collabora con l’Axbstudio, creative factory di Alex Belli, di cui è una sorta di braccio destro. Dal suo profilo Instagram Starlitemilano si evince quanto sia una bella donna dal carattere forte ed intraprendente. Ha una grande passione per le moto e adora i cani. Sempre tramite il social è possibile scoprire che Stella insieme ad Alex Belli e Delia Duran, Mirko Gancitano (futuro marito di Guenda Goria) e altri amici sono stati in vacanza in Egitto.

Stella Alex e Delia, la verità sul triangolo a Pomeriggio 5

Non è trascorso nemmeno un mese da quando Delia Duran chiedeva ad Alex Belli rispetto. La modella di origini venezualane quando il marito con estrema sincerità parlava di amore libero ha tenuto a precisare che questo modo di amare non si intendeva come coppia aperta. Delia si è poi lasciata andare a rivelazioni scottanti nei suoi giorni da concorrente al Gf VIP. Ha detto di essere stata con donne insieme al marito. A chiarire il loro concetto di amore libero è stata proprio Stella l’amica di Alex Belli a Pomeriggio Cinque.

Incalzata da Barbara D’Urso, con la sua professionalità, Stella ha raccontato che il loro rapporto va al di là di quello la gente immagina, è sentimento senza possesso”. Tra Starlite, Alex e Delia c’è tanto oltre il dormire insieme e i momenti si intimità. A volte Stella è stata anche infastidita dal suo feeling con Soleil. I tre si amano tutt’ora, il resto lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del GF VIP.

