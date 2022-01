Che razza il cane di Soleil Sorge? Simbah e la sua dolce storia

La dolce sorpresa per Soleil Sorge al Grande Fratello VIP è il suo amico a quattro zampe. Scopriamo che razza è il cane della gieffina e la tenera storia segreta di Simbah

Benvenuto Simbah! Finalmente i telespettatori del Grande Fratello VIP hanno potuto vivere un’emozione speciale conoscendo sul piccolo schermo l’amico del cuore di Soleil Sorge. C’erano state diverse polemiche sul web perché sia Katia Ricciarelli che Giucas Casella avevano incontrato i loro tesori a quattro zampe.

Non era ancora accaduto per la Sorge, nonostante spesso lei nella casa abbia parlato dell’amore incondizionato che prova per il suo animaletto, arrivando persino a sognarlo! Il momento tanto atteso è arrivato, e noi vogliamo rivelarvi un dettaglio forse sconosciuto ai più. Il cane di Soleil Sorge è una piccola grande star di Instagram. Il suo profilo Instagram è @simbahkay e conta quasi 2000 followers, ma siamo sicuri che dopo questo bagno di celebrità i fan si moltiplicheranno. Scopriamo di più sul rapporto speciale tra di loro e che razza è il cane di Soleil Sorge.

Razza cane Soleil Sorge, l’amore per Simbah

La razza del cane di Soleil Sorge non è mai stata rivelata ufficialmente, però è facile dedurre che sia un incrocio tra un Rhodesian ridgeback e un volpino. Il cane dell’influencer si chiama Simbah ed è con lei almeno dal 2019 come dimostrato da una foto pubblicato sul profilo dell’animale, la prima di una lunga serie. Nello scatto Simbah era in compagnia della mamma di Soleil.

Il tanto amato cagnolino è un protagonista indiscusso della vita della gieffina e spesso gli scatti che lo ritraggono sono diventati virali sui social. La Sorge si ritiene una vera e propria mamma e cura con affetto il suo piccolo amico a quattro zampe con cui ama svegliarsi al mattino e fare lunghe passeggiate. Spesso Simbah è il migliore compagno di viaggio della sua padroncina. Sappiamo infatti che non soffre molto i lunghi tragitti e che non ha paura del freddo, come si evince dalla foto di copertina che abbiamo scelto per voi dal suo profilo scattata a Cortina.

La storia di Simbah

Simbah ha una lunga storia da raccontare. Molti followers della Sorge raccontano che sia stato un regalo di un fidanzato dell’influencer. Questa indiscrezione però non ha mai trovato conferme e la stessa Soleil non si è mai espressa a riguardo nel corso del Grande Fratello. Ciò che traspare però è il grandissimo amore che l’influencer prova per il suo amico Simbah. Non è un caso che a portare la cagnolina alla sua padroncina è stata Daniela Sorge, zia di Soleil e presidente della Pinguino Nuoto di Avezzano. Il motivo è che Simbah è molto radicato nella famiglia ed è molto amato da entrambi i genitori divorziati della Sorge.

La storia di Simbah è davvero magica e molto tenera. È talmente innamorato della sua padroncina che durante il lockdown non si muoveva mai da lei, le ha fatto compagnia ed è stato sicuramente uno dei motivi per cui è pesato meno alla vippona vivere questa brutta esperienza legata alla prima fase del Covid-19.

