Antonio Medugno nuovo concorrente del Grande Fratello VIP ha confermato il suo flirt con Clarissa Selassiè. La reazione di Jessica è clamorosa

Appena entrato al Gf VIP nella puntata del 28 Gennaio Antonio Medugno ha già fatto parlare di sé. No, non è per la sua bellezza né per i suoi video su Tik Tok. Si vociferava che avesse avuto una frequentazione con Clarissa Selassiè. Il nuovo concorrente ha confermato di aver avuto un flirt con Clarissa e ha raccontato i dettagli della loro frequentazione, come si sono conosciuti ed i loro momento di passione e divertimento.

Gf Vip, il flirt tra Antonio Medugno e Jessica Selassié

Antonio Medugno, nuovo concorrente biondo del Grande Fratello VIP, ha rivelato tutti i dettagli della storia con Clarissa Selassiè, sorella di Jessica. Il tik toker ha detto che a scrivergli per primo su Instagram è stata lei, la principessa ha invece detto che è stato lui ad aver chiesto il numero ad un amico in comune. Si sono conosciuti ad una cena tra amici. Sono stati a ristorante con dei suoi amici a Roma poi sono andati a fare serata. Sono stati poi a casa di un amico a bere e divertirci.

Poi a creare qualche momento di imbarazzo la domanda di Alfonso. Antonio Medugno, nuovo concorrente del Gf VIP, al provino ha detto alla produzione di avere dei graffi sul corpo, a farglieli Clarissa Selassiè. Tra una risatina e l’altra hanno risposto ad Alfonso Signorini che i graffi sono stati fatti perché la principessa si è arrabbiata perché Antonio le ha mangiato il dolce e perché per sbaglio le è caduto il drink addosso.

