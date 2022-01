Gf VIP, Delia “io con Soleil?”, la Sorge freme “Se Alex la lascia”

Al Grande Fratello VIP, Delia Duran spiega il suo concetto di amore libero e le sue storie con le donne. Poi fa una rivelazione su Soleil

Al Grande Fratello VIP la puntata è stata foriera di rivelazioni inaspettate. In questi giorni Delia Duran ha raccontato il suo concetto di amore libero e le sue relazione con altre donne prima e dopo aver conosciuto Alex Belli. Ha scoperto che le piacciono anche le donne quando aveva 20 anni e lavorava nel mondo della moda. Si è innamorata della sua migliore amica, una sera, dopo un bicchiere di troppo, si sono date un bacio appassionato ed è iniziata la loro storia d’amore.

Delia la ricorda con particolare affetto e ha aggiunto che il suo concetto di amore libero da quando sta con Alex riguarda solo altre donne e non uomini, perché preferisce così. Le hanno poi chiesto di Stella e mostrato le clip dell’intervista dell’amica tratta da Pomeriggio 5. Delia ha subito ammesso “Stella la amo” non è una cosa di letto. È intervenuto anche Amedeo Goria che ha sostenuto la libertà di amare e che Delia ha subito spento dicendo che preferisce le donne. Poi la rivelazione su Soleil.

Gf VIP, Delia e la relazione con Soleil

“Soleil non è il mio tipo, ma mai dire mai”. Così Delia nel confessionale del Grande Fratello VIP risponde ad una domanda se inizierebbe una presunta relazione con Soleil. Interviene subito la Sorge a gamba tesa la Duran non è il suo genere di donna. Alex starebbe cin tutte e due, l’influencer no non parteciperebbe a questa relazione a tre perché non vuole mai essere l’altra in un rapporto. Anche se Alex lasciasse Delia lei non si fidanzerebbe con Belli, ha una storia fuori e non vuole mettersi in queste situazioni.

