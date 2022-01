Alex Belli non è mai stato così sincero come ieri 28 gennaio al Gf VIP. Ecco tutte le risposte date durante il faccia a faccia con Alfonso

Niente sarà più come prima, o meglio, sarà più difficile porsi con un approccio critico nei confronti della capacità di Alex Belli di non prendere posizione. Ieri, nella puntata del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha fatto entrare in studio Alex Belli per un decisivo faccia faccia. Dieci domande, forti, incisive, private per sciogliere il bandolo della matassa sul rapporto tra l’attore, sua moglie Delia e l’altro amore, Soleil. Ecco le risposte di Alex a tutte le dieci domande poste da Alfonsi Signorini, dall’omosessualità all’erotismo sotto le coperte.

Gf VIP, le risposte di Alex Belli su Delia e Soleil

Chi ami in questo momento? In questo momento amo Delia che mi completa e provo un amore diverso per Soleil, celebrale che ti prende di testa. Amo di lei il suo avere due lati. Con lei è la prima volta che il resto passa in secondo piano, non diventa più importante.

Che cosa ha Soleil che Delia non ha e viceversa? Sole ha questo sguardo che ti penetra, che ti scandaglia. Lei stasera ha detto una verità parlando del nostro mondo. Ora nega, ma lo ha detto anche lei che tra noi c’è amore.

Di Delia mi manca invece la sua semplicità, la sua spensieratezza, la sua voglia di vivere. Con lei mi sono sentito libero di vivere il nostro amore.

Con Delia vi siete mai raccontati il vostro amore libero? Non ce lo siamo mai raccontato, mai chiesto, lo abbiamo solo vissuto. Ho lottato contro tutti per averla, in quel momento viveva una situazione sentimentale difficile .

A chi rinunceresti tra le due? Rinuncerei a Soleil per il grande amore che ho per Delia, rinuncerei a Delia per la cosa unica che abbiamo vissuto e mai risuccederà nella vita.

In nome dell’amore libero faresti l’amore con entrambe? L’ho fatto con tutte e due, in maniera diversa. Con Soleil cerebralmente.

Sotto le coperte cosa è accaduto davvero? C’è stata una fortissima complicità erotica. Non parliamo del peccato, solo dei peccatori.

Hai mai fatto l’amore con un uomo? Sí, ho condiviso l’amore libero con una donna e un uomo.

Come andrà a finire? Non lo so e ho paura a saperlo. Mettere un punto di chiusura mi rende impotente. É l’amore che decide.

