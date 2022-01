Uomini e Donne, vediamo le anticipazioni delle puntate non ancora in onda, in particolare sulla situazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Torna l’appuntamento con Uomini e Donne: ha inizio una nuova settimana e come sempre porterà con sé tantissime novità. Occhi puntati soprattutto sul trono over, domina la scena la situazione tra la storica dama Ida Platano e il suo amore del passato Riccardo Guarnieri. Scopriamo cosa ci aspetta.

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 31 GENNAIO, DELIA HA TRADITO

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Riccardo

Ida Platano sarà al centro della puntata odierna. La donna infatti porrà fine alla frequentazione con Andrea, senza però alcun motivo in particolare. La dama continua a non trovare il cavaliere giusto durante la sua ormai molto lunga esperienza a Uomini e Donne e anche il tentativo con Andrea è destinato a non andare a buon fine. La donna infatti deciderà di chiudere con l’uomo, non per qualcosa che ha fatto lui o per qualcosa che non è andato bene, ma semplicemente perché Ida non riesce ad andare avanti con serenità nella frequentazione, probabilmente ancora bloccata da alcune delusioni del passato che non riesce a superare a pieno.

Tra queste storie del passato che stanno bloccando Ida c’è quella con Riccardo Guarnieri, che è stato il cavaliere che maggiormente ha conquistato il cuore della dama. Ida ho sottolineato di aver conosciuto il grande amore con Riccardo, anche se poi le cose non sono andate a buon fine. La donna, incalzata da Maria, ha anche pianto rispondendo a una domanda proprio riguardante il suo ex amore. Dopo la fine della loro storia, Ida è tornata nel parterre, mentre Riccardo non l’ha fatto e non sembra avere intenzione di farlo. L’uomo al momento è preso dalla sua vita, soprattutto dai suoi allenamenti in palestra, anche se non mancano le richieste degli spettatori di tornare in studio, specialmente dopo aver visto le lacrime di Ida. Riccardo però, per ora, non le prende in considerazione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI