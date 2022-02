Emma Marrone chi è il fidanzato della cantante

Emma Marrone è fidanzata? I fan continuano a chiedersi se la cantante sia impegnata in una nuova relazione. Non vogliono altro che un lieto fine per lei, dopo tanta sfortuna in fatto di cuore.

Emma Marrone sul palco di Sanremo 2022 con Ogni volta è così vuole segnare una nuova fase nella sua carriera dopo il periodo trascorso come giudice di X-Factor.

Emma Marrone tutti gli ex fidanzati della cantante

Emma Marrone è fidanzata?

Quando si parla di storie d’amore, Emma Marrone non ha di certo avuto fortuna. Da Stefano De Martino a Marco Bocci, sono svariate le relazioni naufragate e finite sulle principali riviste di gossip. Dopo quattro anni da single, è stata vista con un modello norvegese nell’estate del 2019. Fonti a lei vicine, però, hanno smentito che con Nikolai Danielsen ci fosse una frequentazione.

Sono trascorsi più di due anni da quel gossip e da allora non è giunta nessun’altra notizia ai rotocalchi su eventuali storie della celebre cantante. Sta aspettando quello giusto, la storia d’amore che possa farle perdere la testa.

Maria De Filippi ha avuto modo di intervistarla per D, a pochi giorni dalla sua terza partecipazione a Sanremo. Le ha detto, nel corso della chiacchierata tra amiche, che prima o poi arriverà l’uomo giusto per lei. Emma, però, non sembra poi tanto convinta. È alquanto disillusa in merito. La cantante sarebbe felice di vivere una relazione intensa e duratura ma ha imparato a porre prima di tutto se stessa. Ha acquistato casa tutta sua a Roma. Agli esordi era solo una ragazza del sud squattrinata. È stata la De Filippi la svolta della sua vita. Le manca, a suo dire, solo un fidanzato sano di mente. È dunque ufficiale, Emma Marrone è single. Chi sa che nel corso della prossima estate non la vedremo con qualcuno. Dopo tanta sofferenza, anche lei merita la sua storia da fiaba.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI