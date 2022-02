Esibizione Achille Lauro Sanremo 2022, sul Battesimo: interviene l’artista

Ad aprire la prima serata del Festival di Sanremo 2022 Achille Lauro ha inscenato un Battesimo. Il perché lo ha spiegato lui sui social

Achille Lauro fa sempre parlare di sé. Dopo la prima serata del festival di Sanremo 2022, che ha aperto, a tener banco è la sua esibizione. Il significato della canzone Domenica che l’artista ha portato sul palco dell’Ariston non è poi così difficile da interpretare: è un brano scanzonato e allegro. Ad essere a primo impatto differente dal testo della canzone è stata la performance che ha accompagnato il brano.

Durante l’esibizione, infatti, Achille Lauro atteso che finisse la canzone per poi rappresentare un Battesimo, bagnandosi da solo con dell’acqua. Il cantante si è presentato sulle scene a torso nudo e con addosso un jeans. Scopriamo, attraverso il profilo Instagram dell’artista, perché ha scelto di inscenare un Battesimo.

Sanremo 2022, Achille Lauro e il Battesimo

Fuor di linguaggio tecnico, il Battesimo nella religione cattolica rappresenta la rinascita in Cristo, lavati dal peccato originale si entra per la prima volta nella comunità. Achille Lauro ha inscenato un Battesimo spiegando il perché sul suo profilo Instagram: l’inizio, il primo istante, l’importanza delle prime volte ha scritto nella didascalia di un post. Inoltre, ha detto di essersi interrogato sulla caducità dell’essere umano, sentendo che è cambiato: è nato sul palco dell’Ariston un nuovo Achille Lauro.

Va aggiunto che il video del singolo domenica, la canzone che l’artista ha portato al festival di Sanremo 2022, ha al suo interno una scena molto simile a quella vista nella prima serata della kermesse musicale. In jeans e a torso nudo lui si battezza da solo davanti un acquasantiera. È, così, anche un modo per promozionare il suo nuovo album. L’esibizione di Achille Lauro, su Twitter in trend topic, ha destano non poche polemiche, dividendo il pubblico.

