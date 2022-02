Fabrizio Moro, chi è la nuova fidanzata: un amore segreto?

Fabrizio Moro, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata del cantante, protagonista a Sanremo 2022: chi è la sua fidanzata attuale?

Torna anche quest’anno, protagonista sul palco dell’Ariston, Fabrizio Moro. Il cantante romano è arrivato alla sua settima avventura al Festival di Sanremo, una competizione che gli ha spesso regalato delle gioie, come nel 2007 quando ha vinto la categoria giovani con Pensa, o nel 2018, quando ha trionfato tra i big con Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta. Anche quest’anno, dunque, il cantante romano torna protagonista al Festival: scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, vedendo com’è l’attuale situazione sentimentale dell’artista.

Fabrizio Moro, chi è la nuova fidanzata

L’artista ha avuto un grande amore nella sua vita: Giada Domenicone. I due si sono conosciuti da giovani, di lei sappiamo molto poco, solo che è laureata in architettura, ma sappiamo che insieme hanno avuto due figli: Anita e Libero. Fabrizio Moro non ama parlare della sua vita sentimentale e non sappiamo quindi i motivi che hanno portato alla rottura tra i due, ma il cantante ha raccontato che spesso non è riuscito a vivere con tranquillità le proprie relazioni e ciò potrebbe aver influito sulla fine della loro storia.

Ad ogni modo, dopo la rottura con Giada, Fabrizio Moro ha deciso di consacrare la propria vita ai suoi figli, tanto che ha definito la figlia Anita “l’unica donna della sua vita”. Il cantante si definisce quindi felicemente single, pare aver rinunciato alla ricerca dell’amore, complici magari anche i problemi di cui ha parlato nel vivere le relazioni. Comunque, non c’è nessuna nuova fidanzata nella vita di Fabrizio Moro, ma solo l’amore per i suoi due figli, che sono la cosa più importante della sua vita. O, per usare le parole del cantante, “il senso di ogni cosa”.

