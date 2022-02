Fabrizio Moro, chi è la ex moglie madre dei suoi figli

Fabrizio Moro, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata del cantante, protagonista a Sanremo 2022: chi è la sua ex moglie: Giada Domenicone.

Anche quest’anno, tra i protagonisti del Festival di Sanremo ci sarà Fabrizio Moro, uno degli artisti ormai abituali della kermesse sanremese. Il cantante romano prenderà parte alla competizione con il brano Sei tu: sarà la settima esperienza per lui all’Ariston e spesso Fabrizio Moro è stato grande protagonista, come nel 2007 e nel 2018, quando ha vinto prima la categoria giovani con Pensa, e poi quella big con Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta.

Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla vita privata di una delle stelle di questo Festival: chi è l’ex moglie di Fabrizio Moro, Giada Domenicone, madre dei figli che per il cantante rappresentano la cosa più importante della sua vita.

Fabrizio Moro, chi è l’ex moglie

Giada Domenicone è stata il grande amore del cantante romano: i due si sono conosciuti da giovani e hanno avuto insieme due figli, Anita e Libero. Di lei sappiamo solo che è laureata in architettura. Il cantante ha sempre voluto mantenere al riparo dalle telecamere la propria vita sentimentale, in un’intervista a Repubblica ha raccontato di aver avuto spesso delle difficoltà nelle relazioni, risultando troppo impaurito e sospettoso, e ritrovandosi spesso solo.

Non sappiamo cosa ha portato alla rottura tra Fabrizio e Giada, ma sappiamo che dopo la fine della loro relazione, l’artista ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia, mettendo i suoi figli al primo posto. Fabrizio Moro ha infatti definito la moglie Anita come “l’unica donna della sua vita”, mostrando come quindi il cantante abbia trovato la propria realizzazione nel rapporto coi figli, senza inseguire più il grande amore, che ha vissuto con la sua storica ex Giada Domenicone.

