Fabrizio Moro, quanti Festival di Sanremo ha vinto il cantante romano, protagonista anche quest’anno del Festival? Scopriamolo.

Tra i big in gara nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo c’è anche Fabrizio Moro, che torna all’Ariston per la settima volta in carriera. Il feeling tra il cantante romano e la kermesse musicale è molto importante, tanto che Moro è stato molto spesso protagonista del Festival, riuscendo anche a trionfare in alcune edizioni della competizione. Ma quanti Sanremo ha vinto Fabrizio Moro? Scopriamolo.

Sei tu Fabrizio Moro testo e significato Sanremo 2022

Fabrizio Moro, quante volte ha vinto il Festival di Sanremo

Fabrizio Moro ha partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo. La prima volta nel 2000, quando nella categoria giovani arriva tredicesimo con Un giorno senza fine. La seconda invece è indimenticabile: nel 2007 infatti il cantante ha vinto nella categoria giovani con il pezzo Pensa, entrato nella storia del Festival con la sua denuncia alla mafia. Undici anni dopo, nel 2018, il cantante ha nuovamente trionfato al Festival, vincendo stavolta nella categoria big con il brano Non mi avete fatto niente, in coppia con Ermal Meta.

Tante le soddisfazioni per Fabrizio Moro a Sanremo: nel 2008 l’artista è arrivato terzo, alla sua prima partecipazione tra i big, con Eppure mi hai cambiato la vita. Nel 2017 invece la sua Portami via arriva settima in classifica, ma gli vale il premio come miglior testo.

Non solo gioie al Festival però per Fabrizio Moro, che ha avuto anche i suoi passaggi a vuoto: nel 2010 ad esempio non riesce ad arrivare nemmeno alla serata finale con Non è una canzone.

Il cantante è stato protagonista del Festival anche in due edizioni, senza partecipare in prima persona: nel 2012 ha partecipato come autore per il brano Sono solo parole di Noemi, nel 2016 ha rivestito lo stesso ruolo per Valerio Scanu, con la canzone Finalmente piove.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI