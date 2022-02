Anticipazioni Grande Fratello VIP 7 Febbraio: Delia rischia, bacio smascherato da Jessica

Dopo la pausa sanremese questa sera 7 febbraio torna il Grande Fratello VIP: Delia Duran bacia Barù e rischia, Manila contro tutti, Sophie e Alessandro salutano

Era mancato ai telespettatori fan del programma e dopo la pausa per il Festival di Sanremo torna in diretta, in prima serata su Canale Cinque, il reality più amato dagli italiani. Questa sera 7 febbraio torna il grande fratello VIP e le anticipazioni parlano di una puntata infuocata. Grandi protagonisti saranno, probabilmente, i concorrenti del Gf VIP che hanno creato dinamiche interessanti questa settimana e la prima della lista è Delia Duran.

Alex Belli in un’intervista a Verissimo, incalzato da Silvia Toffanin, ha ribadito ancora una volta il suo amore per Soleil. Non è escluso che Alfonso signorini possa mostrare le clip incriminate alla moglie, o ex, dell’attore ho i suoi video dedicati alla chimica artistica ascoltando la canzone di Sanremo di Ditonellapiaga e Rettore. Ma questa volta il gioco potrebbe essere al contrario ad infuriarsi potrebbe essere proprio Belli.

Antipazioni gf vip, bacio tra Delia e Barù

Le ultimissime sul grande fratello VIP parlano di un avvicinamento pericoloso tra Delia e Barù. Complice una serata in maschera stile rock’n’roll, e qualche bicchiere di troppo, i due hanno iniziato a ballare in maniera provocante. Gianluca, concorrente neo entrato nella casa, li ha visti scambiarsi un bacio appassionato e ha subito detto quanto ha visto a Soleil, Alessandro e Sophie.

La Duran prima ha confermato dicendo stiamo giocando per poi ritrattare quando ha visto che il nipote di Costantino della Gherardesca si è infuriato. Barù ha scoperto che nella Casa si vociferava di un loro bacio, di cui non ci sono le immagini, e si è scagliato contro i concorrenti dicendo che nessuno di loro doveva più permettersi di gossipare sul suo conto: non c’è stato nessun bacio e non vuole essere tirato in nessuna dinamica di questo genere. La più ferita sulla questione bacio tra Delia e Barù è in realtà Jessica.

La principessa Selassiè, che si è infatuata dell’ex di Pechino Express, si è arrabbiata per l’atteggiamento della Duran e le ha detto che non vuole che li balli con l’uomo che le piace. La modella di origini venezuelane lo ha detto a Barù che Jessica non vuole che balli con lei, causando una frattura tra due. Delia per un bacio rischia così di perdere la televoto per il finalista. Stando alle anticipazioni sul Grande Fratello VIP potrebbe anche uscire il video incriminato per mostrare se c’è stato davvero il bacio tra lei e Barù.

Antipazioni Gf Vip, Manila in crisi

Manila Nazzaro è in crisi, inutile nasconderlo. Da giorni non riesce a trovare la quadra del cerchio, non le piacciono i bagordi che si fanno durante le feste tra balli, alcol e strusciamenti. Non solo, continua a non parlare con Alessandro dopo uno scontro avuto riguardo al suo parere sulla relazione che ha con Sophie e si è allontanata anche da Katia Ricciarelli. Spesso è in lacrime e dice di essere stanca. Non è escluso stando alle ultimissime sul grande fratello VIP che in queste ore possa nuovamente entrare in una crisi profonda.

Alfonso Signorini, secondo le anticipazioni sulla puntata del grande fratello di questa sera 7 febbraio, potrebbe dedicarle uno spazio per ascoltare le sue sofferenze. Inoltre, Manila si è inimicata anche Nicola Pisu. Parlando con Miriana ha ricordato delle parole che ha avuto nei suoi confronti, meriti un uomo che ti tratti male. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha risposto per le rime, dicendo che può solo spolverare la corona di Miss Italia. Si attende un accesso confronto tra i due. La storia tra Alessandro e Sophie continua tra alti e bassi. Tra i due l’ennesimo scontro, lei è gelosa di Delia, lui non si sente amato.

Sarà l’ennesimo momento di tensione che si risolverà stasera 7 febbraio nelle diretta del GF Vip? Anche Lulù Selassiè è in crisi, le manca il suo Manuel Bortuzzo in vista di San Valentino. Da anticipazioni, Alfonso Signorini potrebbe mostrarle la dedica su Twitter di Cardi B per risollevarle in morale.

Antipazioni Gf Vip, in quattro in nomination

Questa sera 7 febbraio nella puntata del grande fratello VIP finalmente il momento della verità. Le anticipazioni parlano di un televoto difficile da sbrogliare, sono infatti quattro apprezzatissimi concorrenti in nomination. Non ci sono però concorrenti da eliminare, Katia, Delia, Davide e Manila si giocano un pass per la finalissima del 14 marzo. Delia, come abbiamo già detto, rischia perché guardando un po’ i muri sui social non è piaciuto il presunto bacio che si è scambiata con Barù.

Katia nella Casa è tra le più amate, bisogna vedere il sentiment che i telespettatori hanno per lei. Manila é provata dai troppi mesi di permanenza. Davide negli ultimi giorni si è distinto per avere sempre un ottimo rapporto con i concorrenti a cui è legato e per le imitazioni. Stasera si scopre il primo finalista del Grande Fratello VIP.

