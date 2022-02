Chi è il padre di Mia figlia di Nathaly Caldonazzo

Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita di Nathaly Caldonazzo, tra le protagoniste del Grande Fratello Vip: chi è il padre di sua figlia Mia.

Nathaly Caldonazzo è una delle protagoniste del Grande Fratello VIP. Fin dal suo ingresso ha creato numerose dinamiche interessanti e modificato gli equilibri nella Casa. Che piaccia o meno al pubblico, è una delle donne che ha mostrato maggiore personalità nell’esprimere il suo parere e quando viene chiamata in causa da Alfonso Signorini nel rispondere ai quesiti che gli pone il conduttore.

Da sempre in contrasto con Soleil, con il corso del tempo si è imposta come concorrente non con il ruolo di nemica della Sorge ma in maniera indipendente come la Caldonazzo. D’altronde aveva dimostrato grande sensibilità parlando della sua vita e della sua relazione con Massimo Troisi. Nella vita della donna c’è stato però un altro amore. Nella Casa a farle una sorpresa è stata la figlia Mia, frutto di una delle storie più importanti che ha vissuto la showgirl. Scopriamo chi è il padre di Mia e la storia d’amore con Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo, chi è il padre della figlia Mia

Si chiama Riccardo Sangiuliano il padre di Mia, figlia di Nathaly Caldonazzo. L’uomo è di origini campane, è nato infatti a Napoli ma non conosciamo la data precisa di nascita e nemmeno la sua età. Avrà tra i 45 e 50 anni. Di lavoro fa l’imprenditore e vanta un curriculum di studi di grande livello. Laureato in Finanza Aziendale alla LUISS, svolge oggi il ruolo di Head of Asset Management presso l’Assiteca Sim. La storia tra Nathaly e Riccardo è successiva a quella tra la showgirl e il grande Massimo Troisi.

Dopo la morte dell’attore e regista de Il Postino, Nathaly ha ritrovato l’amore con Riccardo Sangiuliano, ma non si sa molto riguardo l’uomo che ha reso madre la showgirl. Non sappiamo né in quale circostanza si sono conosciuti né ai motivi che hanno portato a lasciarsi. Ne ha fatto cenno la Caldonazzo parlando con Federica Calemme nei giorni scorsi al Grande Fratello VIP dicendo di avere un rapporto non ancora facile con l’ex compagno e padre di sua figlia. Mia è nata dopo quattro anni di relazione, nel 2004 e attualmente ha 17 anni di età.

Nathaly ha parlato però diverse volte di sua figlia Mia, chiamata così in onore della leggendaria attrice statunitense Mia Farrow, un vero e proprio mito della gieffina. Proprio riguardo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Nathaly ha raccontato che la sua partecipazione ha suscitato molta angoscia in Mia, che poi però si è calmata dopo aver capito bene in cosa consiste il reality. Infine, Riccardo Sangiuliano è balzato agli onori delle cronache dopo la fine della sua storia con Nathaly Caldonazzo anche per un altro famoso flirt: quello con Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli.

