Come è finito Makari: cosa era successo nella prima stagione

Makari torna con la seconda stagione: approfittiamone per ripassare a che punto siamo rimasti e com’è finita la prima stagione.

Appuntamento a stasera, lunedì 7 febbraio, per l’uscita dell’attesissima seconda stagione di Makari, presentata dal protagonista Claudio Gioé anche al Festival di Sanremo. Saranno tre le puntate che comporranno la seconda stagione della fiction, rilasciate rispettivamente il 7, il 14 e il 21 febbraio 2022. In attesa di vedere la prima puntata della seconda stagione, intitolata Il delitto di Kolymbetra, ripassiamo cosa è successo nel finale della prima stagione.

MAKARI 2, LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA: GUERRA IN AMORE PER SULEIMA

Makari, il finale della prima stagione

La Fabbrica delle stelle è stato l’ultimo episodio della prima stagione di Makari. Saverio viene assunto per gestire l’ufficio stampa della regista Gea, che sta per rilasciare il suo prossimo film, ma in realtà sua sorella l’ha assunto per proteggerla dal violento ex fidanzato, l’attore Alo Pereira. Gea però viene trovata morta e ovviamente il primo sospettato è Alo, che però non si riesce a trovare.

Piano piano però escono fuori alcuni intrighi del passato e si passa a sospettare anche la sorella di Gea, Flaminia, ma comunque una volta trovato Alo, viene arrestato. Saverio non è convinto però della sua colpevolezza e continua a indagare e scopre che in realtà l’assassina era Arianna, l’aiuto-regista di Gea, che in realtà girava tutti i film della donna, che non era in grado, e accettava di lasciarle la firma sotto compenso. Risolto l’intrigo, per Saverio arriva una grandissima sorpresa: Suleima, dopo averlo inizialmente negato, gli svela di essere incinta.

Così si è conclusa la prima stagione di Makari, che stasera ricomincerà riprendendo il racconto un anno dopo circa dopo gli eventi della prima stagione. Vedremo ancora Saverio alle prese col suo sogno di affermarsi come scrittore, ma dovrà affrontare diversi problemi, sia sul lavoro che nella sua situazione sentimentale con Suleima.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI