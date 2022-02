Anna Valle fiction: tutte le interpretazioni iconiche dell’attrice

Anna Valle torna protagonista in televisione con Lea – Un nuovo giorno: ripercorriamo tutte le sue interpretazioni più iconiche.

Ex Miss Italia, attrice di primo piano nella televisione italiana. Anna Valle è la protagonista della nuova fiction di Rai1, Lea – Un nuovo giorno, ed è pronta quindi a tornare a incantare gli italiani con la sua bellezza e la sua straordinaria abilità. Sono tantissime infatti le interpretazioni della donna che sono rimaste nei cuori degli spettatori: ripercorriamole in attesa di vederla nei panni, o meglio nel camice, dell’infermiera Lea.

LEA – UN NUOVO GIORNO QUANTE PUNTATE SONO E TRAMA

Anna Valle, le interpretazioni più iconiche

Anna Valle è giunta alla ribalta nel 1995, quando vince il titolo di Miss Italia. Un successo che le permette di coronare il suo sogno di fare l’attrice e a partire dai primi anni 2000 inizia a farsi strada nel mondo della televisione. Il primo ruolo che riveste risale al 1999 ed è nella fiction Commesse, in cui condivide il set con famose attrici come Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. In pochi anni vediamo Anna Valle in tantissime serie tv, tra cui Cuore, Papa Giovanni e Soraya.

Al fianco dell’esperienza televisiva arriva anche l’esordio al cinema, prima col film Le faremo tanto male di Pino Quartullo e poi con altri ruoli come quello in Miss Take, prima parte da antagonista per Anna Valle, che le fa conoscere anche il futuro marito Ulisse Lendaro.

Nell’ultimo decennio Anna Valle è stata protagonista di tantissime fiction di successo, da Atelier Fontana – Le sorelle della moda a La Compagnia del Cigno, per giungere all’ultimo grande successo della donna, ovvero la miniserie Luce dei tuoi occhi risalente allo scorso anno. Ora, Anna Valle è pronta a tornare protagonista in televisione con un’altra fiction che sembra già un successo assicurato.

