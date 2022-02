Chi è il primo finalista del Grande Fratello VIP: cambia il regolamento

Dopo una settimana, arriva il primo verdetto definitivo al Grande Fratello VIP. Scopriamo chi è finalista e cosa succederà nelle prossime puntate

Torna il Grande Fratello VIP e dopo quaranta puntate si conosce finalmente il nome della prima finalista della sesta edizione. Il pubblico da casa ha deciso chi tra Davide, Katia, Manila e Delia ha diritto a raggiungere la finale in programma il 14 marzo. Spazio anche alle nomination per decidere chi la prossima settimana rischia l’eliminazione. Scopriamo cosa è successo nella puntata in onda il 7 febbraio.

Chi è la prima finalista e chi è in nomination

Dopo l’ennesima puntata del triangolo Delia-Alex-Soleil, al Grande Fratello VIP del 7 febbraio è tempo di sorprese per Nathaly e Alessandro. La showgirl ha avuto la visita della figlia Mia, mentre l’imprenditore ha potuto rivedere la sorella Giorgia. Nella Casa si è poi analizzato il rapporto tra Soleil, Katia e Manila, una volta inseparabili e ora in crisi. Infine spazio alla coppia composta Sophie e Alessandro che continuano ad avere alti e bassi e Lulù, criticata per i suoi comportamenti sopra le righe.

Durante la serata è stato poi il turno di conoscere chi è la prima finalista del Grande Fratello VIP. A contendersi il posto sono stati Davide e Delia che sono stati convocati in studio da Alfonso Signorini. I due concorrenti hanno conosciuto il verdetto dopo poco e a vincere è stata Delia che ha così conquistato un posto in finale. La moglie di Alex Belli ha ottenuto il 36% delle preferenze, Davide si è fermato al 33%, mentre Manila e Katia hanno ottenuto rispettivamente il 27% e il 4%.

Katia, Barù e Jessica hanno ottenuto le immunità da parte della Casa, mentre le due opinioniste Sonia e Adriana hanno scelto Soleil e Nathaly. Al termine della puntata sono state annunciate le nomination per la prossima puntata. A rischio eliminazione sono Antonio, Kabir e Gianluca.

