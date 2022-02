Il principe cerca moglie dove è stato girato: location

Il principe cerca moglie è un vero e proprio classico della comicità USA. Uno dei film cult di Eddie Murphy, il cui titolo originale è Coming to America. È una di quelle pellicole trasmesse costantemente in chiaro nel corso degli anni, con la quale intere generazioni sono cresciute. Giunto al cinema nel 1988, ha già da tempo spento le 30 candeline.

Dove è stato girato Il principe cerca moglie? È davvero New York quella che vediamo nel corso del film? Ma soprattutto dove è stato ricreato il regno di Zamunda?

Il principe cerca moglie, trama

Akeem è l’erede al trono di Zamunda, regno fittizio in Africa. Il suo destino è quello di accettare un matrimonio combinato ma lui si ribella. Decide di cercare la propria anima gemella, cimentandosi in un viaggio in America. La sorte vuole che si diriga a New York, nel Queens. Si spaccia per un giovane qualunque, squattrinato e costretto a svolgere un lavoro umile per tirare avanti. Ha modo di conoscere Lisa McDowell, figlia del proprietario del fast food dove lavora. È amore a prima vista ma ben presto la sua vera identità gli creerà non pochi problemi.

Il principe cerca moglie, dove è stato girato

Il regista de Il principe cerca moglie è il celeberrimo John Landis, che ha girato quasi tutto a New York, città nella quale è ambientata la storia. Tra le location più belle, anche se poco sfruttate, vi è il Waldorf-Astoria Hotel. Uno dei luoghi cardine è invece il fast food McDowell’s, che si trovava sull’85-07 Queens Boulevard. Oggi al suo posto si trova un altro fast food.

Ci spostiamo poi a Brooklyn, dove si trova l’appartamento nel quale vive Akeem. Lo stesso dicasi per il negozio di barbiere. Chiunque volesse farci un salto, dovrà recarsi al 390 South 5th Street and Hopper Street.

Viene però naturale chiedersi se anche il palazzo reale del regno di Zamunda sia in realtà sito in New York. La risposta è no. Per questa speciale location ci si è spostati in California, precisamente al Big Sky Movie Ranch di Simi Valley.