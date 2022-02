Che fine ha fatto Thais velina ed ex moglie di Mammucari

Ricordate Thais, la velina ex moglie di Teo Mammucari? Scopriamo che fine ha fatto e di cosa si occupa oggi.

Torna l’appuntamento con uno dei programmi più attesi di Italia 1: Le Iene. Anche per questa nuova edizione c’è alla guida Teo Mammucari, che cambia però compagna di viaggio: niente più Alessia Marcuzzi dopo il suo addio a Mediaset, ma il conduttore ritrova Belen dopo aver condiviso il successo di Tu si que vales. In attesa dunque di vederlo in prima serata su Italia 1, andiamo a ripercorrere la vita privata di Mammucari, parlando in particolare della sua ex moglie: la velina Thais.

LE IENE ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: OSPITE “AMICO” DI BELEN

Che fine ha fatto Thais

Thais Souza Wiggers è una delle storiche veline di Striscia la Notizia. Il successo per la brasiliana nel nostro paese arriva nel 2005, quando fa coppia con Melissa Satta e veste i panni della velina bionda per ben tre edizioni del programma di Canale 5 fino a che non deve venire sostituita per via della gravidanza. Dal 2006, la donna ha anche avuto una relazione col conduttore italiano Teo Mammucari: una storia terminata tre anni dopo, nel 2009, ma da cui la donna ha anche avuto la sua prima figlia, nata nel 2008.

Oggi Thais ha 35 anni e ha lasciato l’Italia, è tornata in Brasile dove conduce la propria vita con sua figlia. Di tanto in tanto rivede Mammucari, che spesso si reca in Sudamerica per andare a trovare la figlia e passare un po’ di tempo con lei. Thais e Teo si sono lasciati infatti in buonissimi rapporti e quindi continuano a coltivare il proprio legame in nome della figlia.

La televisione fa parte ormai del passato di Thais. Dopo l’addio all’Italia e la fine della relazione con Mammucati, l’ex velina ha avuto una storia con Paul Baccaglini, terminata nel 2018, e ha fatto alcune comparse in diverse sitcom e ha condotto il programma American Gladiators su GXT. Negli ultimi anni ha deciso però di abbandonare definitivamente la televisione, mantenendo solo qualche impegno come modella.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI