Caterina Caselli ieri e oggi: com’è cambiata la cantante e produttrice

Caterina Caselli, vediamo com’è cambiata negli anni la cantante: com’era prima e com’è oggi la produttrice musicale.

Sono passati parecchi anni ormai dagli esordi di Caterina Caselli e dallo straordinario successo di Nessuno mi può giudicare, la grande hit che ha definitivamente lanciato la carriera della cantante. Da quel momento la donna ha ricoperto diverse attività, continuando per un certo periodo a sfornare canzoni, per intraprendere poi l’attività di produttrice musicale con la sua etichetta, continuando la tradizione di famiglia del marito. L’ultima vita di Caterina Caselli è quella da regista, con la realizzazione del docu-film Caterina Caselli – Una vita cento vite. Vediamo in tutti questi anni com’è cambiata la donna.

CATERINA CASELLI CHI È IL MARITO: NEL SEGNO DELLA MUSICA

Caterina Caselli prima

Erano gli anni ’60 quando il casco d’oro di Caterina Caselli faceva scalpore, giungendo alla definitiva consacrazione con Nessuno mi può giudicare, nel 1966 raggiunse il secondo posto al Festival di Sanremo e si afferma come uno dei brani più famosi dell’intera tradizione musicale italiana.

La parabola di Caterina Caselli è stata tanto esplosiva, quanto rapida: nel 1975 la cantante ha deciso infatti di ritirarsi, scomparendo dalle scene e facendosi vedere solo in rare occasioni, come nel Festival di Sanremo del 1990, quando ha cantato con Miriam Makeba, e nel 2012 nel concerto per le popolazioni emiliane vittime del terremoto.

Accantonata la carriera da cantante, la Caselli ha intrapreso la vita da produttrice, fondando la Sugar dopo la vendita dell’etichetta CGD e portando avanti la tradizione familiare del marito, Pietro Sugar, visto che suo padre era stato alla guida della casa discografica per anni.

Caterina Caselli oggi

Oggi la cantante ha 75 anni e ha fatto il proprio ritorno nel mondo dello spettacolo col suo nuovo film, Caterina Caselli – Una vita cento vite, una pellicola che ripercorre la straordinaria vicenda di una grande icona della musica italiana. Un’occasione per rivivere i fasti della sua carriera e anche per rivedere la Caselli in una delle rare apparizioni degli ultimi anni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI