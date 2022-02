Nel cast di Doc 2 è diventato presenza fissa il sacerdote Massimo Gentile. In attesa di capire quando la dottoressa Elisa Russo smaschera il suo segreto, scopriamo chi è Lorenzo Frediani, l’attore che lo interpreta

La seconda stagione di DOC ci sta appassionando più che mai. Non solo le vicende della clinica, la caccia alla scoperta di cosa significa cane blu e di come morto Lorenzo. Oltre alle storie dei pazienti ad appassionare i telespettatori in DOC due è l’amore che sboccia tra i protagonisti.

Ad incuriosire sempre di più è il rapporto che si è instaurato tra la dottoressa Elisa russo ed il sacerdote Massimo Gentile. Il bel medico non sa ancora che si è invaghita di un prete che finge di essere andato in Australia per lavoro, difendo di occuparsi di risorse umane e di attività benefiche all’estero. Mentre attendiamo che venga smascherato scopriamo chi è l’attore che interpreta il sacerdote di DOC 2, Lorenzo Frediani.

Chi è Lorenzo Frediani il sacerdote di DOC 2

Lorenzo Frediani che interpreta il sacerdote Massimo Gentile di Doc 2 è di origini toscane, la città dove è nato è Grosseto. È alto un metro e settantatré. Ha 30 anni ed un lungo curriculum di recitazione alle spalle. Accanto al suo percorso scolastico inizia di pari passo a coltivare la sua passione più grande la recitazione. Tra i suoi studi spicca nel 2017 il diploma al Teatro Nazionale di Roma ed in precedenza quello di attore presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi.

Prima di fare il sacerdote Massimo Gentile di Doc 2, abbiamo già visto Lorenzo Frediani in tv nella fiction Chiamami ancora amore con Greta Scarano. Attualmente è volto del film State a Casa su Amazon Prime. La vita privata di Lorenzo Frediani avvolta nel mistero. Dal suo profilo Instagram non si vedono scatti di coppia, quindi deduciamo che l’attore non abbia una fidanzata. Tra le curiosità su di lui sappiamo che ama stare con gli amici, che non ama molto le copertine di gossip e che adora il mare.

