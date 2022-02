DOC 2 Cane Blu significato: cosa vuol dire e perché è importante

Un altro piccolo mistero ha caratterizzato la seconda stagione di DOC. In tanti si sono chiesti il significato di Cane Blu, ora finalmente scopriamo cosa vuol dire

A metà della seconda stagione di DOC si scopre il significato di Cane Blu. Si tratta di un’espressione che fin dal primo episodio ha catturato l’attenzione dei tantissimi fan della fiction. Così come avvenuto nella prima stagione con “Non oggi”, anche questa volta gli sceneggiatori hanno deciso di inserire all’interno delle storie un’altra espressione: cane blu. Con l’episodio andato in onda il 10 febbraio, scopriamo finalmente qual è il significato e cosa vuol dire.

Doc Cane Blu che cosa è

In tanti avevano pensato che cane blu fosse Lorenzo, interpretato da Gianmarco Saurino, morto per Covid nella prima puntata della seconda stagione. Nella stessa puntata si scopre anche la causa della morte del medico. Si è suicidato per dare l’ossigeno ad un’altra paziente di Covid ricoverata in terapia intensiva.

Invece cane blu è un vero proprio peluche di cane dal colore blu. Un legame con un bambino era stato immaginato negli ultimi episodi ma nessuno aveva pensato a quello che in realtà a questo punto era il significato più semplice. Il peluche è un portafortuna che una bambina decide di dare a suo padre, gravemente malato. La prima volta che appare è durante una videochiamata tra l’uomo e sua figlia.

Successivamente lo specializzando Riccardo Bonvegna, interpretato da Pierpaolo Spollon, si reca a casa della bambina per recuperare il peluche di cane blu e portarlo accanto al letto del paziente. Cane Blu però non è soltanto un semplice peluche, infatti appena è stato portato in ospedale ha magicamente permesso la guarigione di alcuni pazienti. Il gruppo dei medici che si occupa di curare questa grave malattia si fanno chiamare “Il gruppo di Cane Blu”. Lo stesso DOC, interpretato da Luca Argentero, ha sottolineato come il peluche Cane Blu porti magia.

Doc Cane Blu significato

Qual è però il vero significato di Cane Blu? Per Cane Blu si intende un portafortuna, che riprende una famosa favola. Cane blu è liberamente ispirato all’omonimo personaggio del libro per bambini della scrittrice egizia na Nadja. La protagonista, la piccola Carlotta diventa amica di uno strano animale a quarto zampe un cagnolino dal pelo proprio blu e dagli occhi truci. La mamma della bimba, impaurita, lo scaccia via.

Un giorno la figlia si sperde in una selva. A proteggere Carlotta è a sorpresa Cane Blu a che le fa scudo dal cattivissimo Spirito del bosco. Durante uno scontro tra lui e il mostro cattivo subentra la luce dell’Alba a scacciare via lo spirito. Carlotta e Cane Blu il suo portafortuna e Angelo Custode diventano amici per la vita.

