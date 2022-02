Tutto pronto per la quarta puntata di Doc 2, fiction Rai con protagonista Luca Argentero. Con l’appuntamento di stasera, giovedì 10 febbraio, andranno in onda gli episodi 7 e 7, che rappresentano il giro di boa di questa seconda stagione, composta in tutto da 16 episodi. Ancora quattro appuntamenti in prima serata, con il gran finale previsto il 10 marzo.

Cosa accade nell’ospedale del Dottor Fanti nella quarta puntata? C’è un segreto da svelare e riguarda il Covid-19. Non si può continuare a tacere ed è tempo di affrontare l’amara verità.

LEGGI: Obi-Wan Kenobi, data uscita della serie Star Wars con Ewan McGregor

Doc 2, anticipazioni episodio 7

Nell’episodio 7 di Doc 2, dal titolo Fare una scelta, in onda giovedì 10 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25, l’attenzione si concentra su Silvia. Si tratta di una ex specializzanda di Andrea Fanti. Una vicenda che tocca molto da vicino anche Enrico, del quale per la prima svolta scopriamo il passato. Caruso continua a mettere in difficoltà Fanti con i suoi test. L’obiettivo è sempre più chiaro.

Cecilia, intanto inizia a intuire qualcosa in merito al grande segreto che il suo team sta custodendo. È tempo che qualcuno parli e Fanti dovrebbe prendersi tale responsabilità, La donna inizia a confidarsi con Damiano e il rapporto tra i due cresce, vedendo aumentare notevolmente la confidenza. Piano piano si apre una porta sul passato.

Doc 2, anticipazioni episodio 8

Nell’episodio 8 di Doc 2, dal titolo Cane blu, in onda giovedì 10 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25, tutti i segreti vengono a galla. Si tratta di un vero e proprio episodio chiave. Un gigantesco omaggio ai medici eroi che nel corso della pandemia si sono sacrificati, mettendo a rischio la propria vita e perdendola in alcuni drammatici casi.

Si fa un salto indietro nel tempo. I mesi sono quelli della prima ondata. Il segreto che il Dottor Fanti e la sua squadra stanno proteggendo viene a galla. Cosa è successo durante l’emergenza? La verità viene a galla con una potenza indicibile, che pare aver incrinato il rapporto tra Carolina e suo padre.

Si ripercorrono i primi passi della relazione tra Elisa e Massimo, con tutti i dettagli del caso, come la crisi di Gabriel. Si scopre poi, con Riccardo, il significato di “cane blu”, ovvero l’espressione che si usa come una sorta di mantra per superare un ostacolo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI