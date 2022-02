Uncharted il film è finalmente realtà. Dopo più di 10 anni di discussioni, progetti lanciati e cancellati, si è scelto di adattare sul grande schermo il celebre videogioco di Naughty Dog con Tom Holland come protagonista.

Alzi la mano chi non si aspettava Nathan Fillion come Nathan Drake al cinema. Per anni il protagonista di Firefly (tra tante altre serie) è stato identificato come il miglior interprete possibile per la parte. È stato anche pubblicato un corto eccellente ma è stato il massimo offerto ai fan. Si è invece optato per una versione più giovanile, in grado anche di sostenere differenti pellicole action nei prossimi anni. Un ragionamento in stile James Bond, per fare un esempio. Scopriamo dunque tutto quello che ci attende.

Uncharted, trama e cast

Uncharted il film è una pellicola diretta da Ruben Fleischer. Una origin story che mira a mostrare per la prima volta l’incontro tra un giovane Nathan Drake e Victor Sullivan, noto a tutti come Sully. I due si ritroveranno fianco a fianco nel loro primo colpo. Un’avventura incredibile sulle tracce di un tesoro rimasto sepolto per secoli.

Sappiamo che Nathan è alla ricerca del fratello maggiore Sam. Incappa in Sully, col quale stringe amicizia, che sostiene di conoscere il fratello. In breve diventerà il suo mentore, portandolo a un nuovo livello dai piccoli furtarelli cui era abituato.

Nel loro mirino c’è il tesoro di Ferdinando Magellano, perduto da ben 500 anni. È la fortuna più ricercata al mondo. Sono convinti che trovare l’oro possa condurli da Sam. Non sono però i soli ad avere questo obiettivo. Moncada è sulle sue tracce, convinto d’essere un erede di Magellano e che quindi quell’oro sia suo di diritto.

Ecco il cast di Uncharted:

Tom Holland: Nathan Drake

Mark Wahlberg: Victor Sullivan

Sophia Ali: Chloe Frazer

Antonio Banderas: Moncada

Tati Gabrielle: Braddock

Uncharted, trama videogioco

La trama del film di Uncharted non è aderente a nessuno dei quattro videogiochi della saga di Naughty Dog dedicata a Nathan Drake. Si tratta di un incrocio di elementi già visti dagli appassionati del gioco. Ecco in breve le trame dei giochi usciti nel corso degli anni:

Uncharted: Drake’s Fortune – Nathan Drake è un avventuriero, un esploratore e cacciatore di tesori. Presunto discendente di Sir Francis Drake, è a caccia di El Dorado. Con l’aiuto di Victor Sullivan e affiancato dalla giornalista Elena Fisher, si ritroverà a vivere l’avventura di una vita.

– Nathan Drake è un avventuriero, un esploratore e cacciatore di tesori. Presunto discendente di Sir Francis Drake, è a caccia di El Dorado. Con l’aiuto di Victor Sullivan e affiancato dalla giornalista Elena Fisher, si ritroverà a vivere l’avventura di una vita. Uncharted 2: il covo dei ladri – Un po’ di misticismo si mescola alla dura e cruda avventura nel secondo capitolo del gioco. Drake è sulle tracce di Sambhala, città leggendaria sita tra le montagne dell’Himalaya. Sarà reale o soltanto un’invenzione? Gli indizi rinvenuti suggeriscono possa esserci qualcosa da scovare tra la neve ma, al tempo stesso, un pericolo terrificante.

– Un po’ di misticismo si mescola alla dura e cruda avventura nel secondo capitolo del gioco. Drake è sulle tracce di Sambhala, città leggendaria sita tra le montagne dell’Himalaya. Sarà reale o soltanto un’invenzione? Gli indizi rinvenuti suggeriscono possa esserci qualcosa da scovare tra la neve ma, al tempo stesso, un pericolo terrificante. Uncharted 3: l’inganno di Drake – L’azione ruota intorno all’anello di Sir Francis Drake che Nathan custodisce gelosamente. Vi è un’organizzazione secolare che intende mettervi le mani sopra, così da svelare quanto scoperto nei secoli scorsi, ovvero il percorso per raggiungere Iram dei Pilastri, città perduta della Penisola Arabica.

– L’azione ruota intorno all’anello di Sir Francis Drake che Nathan custodisce gelosamente. Vi è un’organizzazione secolare che intende mettervi le mani sopra, così da svelare quanto scoperto nei secoli scorsi, ovvero il percorso per raggiungere Iram dei Pilastri, città perduta della Penisola Arabica. Uncharted 4: fine di un ladro – Per la prima volta vediamo Nathan e Sam fianco a fianco. I due fratelli, insieme con Sully, sono coinvolti in un’ultima avventura. Il protagonista si era lasciato questa vita alle spalle per amore di Elena Fisher, con la quale è sposato. La sua natura lo riporta però in azione. Intende far luce su una cospirazione relativa a un leggendario tesoro dei pirati. Per la prima volta si spingerà oltre ogni limite, scoprendo realmente cosa sia disposto a fare pur di salvare i propri cari.

Uncharted 5, nuovo gioco per Naughty Dog

Da anni si parla della possibilità di Uncharted 5. La saga di Naughty Dog ha già avuto uno spin-off di successo, con protagoniste Chloe e Nadine Ross. I fan però vorrebbero ritrovare Nathan Drake in azione. Non è da escludere che l’eventuale successo della pellicola con Tom Holland possa spingere in tale direzione ma non si hanno notizie in merito. Per il momento si è soltanto trasferito l’intera saga su PlayStation 5.

Di recente però la società ha riacceso la speranza negli appassionati. Nello specifico Shaun Escayg, veterano di Naughty Dog, ha risposto a una domanda di Gamesradar in maniera intrigante. Ha sottolineato come l’unica certezza è che non si sa mai in certi casi. Lo studio ama il franchise di Uncharted e vorrebbe vedere qualcosa in più di questo vasto mondo. Un modo per sottolineare la volontà di un nuovo spin-off? Sarebbe intrigante l’ipotesi avanzata di un prequel dedicato a Victor Sullivan. Parlando con Sacred Symbols+, Jeff Ross, director di Bend Studio, ha spiegato come il team stia ragionando su giochi inerenti differenti IP dopo la chiusura delle porte a Days Gone.

Una delle ipotesi era un gioco dedicato a un Sully 25enne. Un’avventura ambientata negli anni ’70. Ha abbandonato la Marina per motivi suoi e si è ritrovato su una strada inaspettata, dal provare a vivere come soldato a trasformarsi in truffatore.

