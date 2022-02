Grande entusiasmo per scoprire chi si cela dietro la maschera sul palco. Sì, è tornato Il Cantante Mascherato! Rispolveriamo la memoria per scoprire come funziona il regolamento

Torna dopo il grande successo degli scorsi anni il Cantante Mascherato. Si tratta della terza edizione del programma condotto e voluto fortemente voluto da Milly Carlucci. Nel 2022 il format del fortunato prodotto della prima serata del venerdì di Raiuno resta invariato. Il segreto della grande risonanza che ha avuto è dovuto all’anima internazionale del programma, di origini coreane è diventato un cult della televisione in tutto il mondo.

Anche in Italia è particolarmente apprezzato dal pubblico che vive attimo dopo attimo gli istanti della diretta per vivere e scoprire quale cantante si cela dietro la maschera che vede sul palco. Nelle prime edizioni a vincere sono stati rispettivamente Teo Mammucari nei panni del coniglio e Red Canzian nei panni del pappagallo. In attesa di scoprire chi trionferà per la terza stagione del programma, ripercorriamo nel dettaglio come funziona il cantante mascherato.

Come funziona Il Cantante Mascherato: regolamento

La prima cosa da sapere per imparare come funziona Il Cantante Mascherato è che in gara ci sono 12 maschere. Ognuna rappresenta un animale o un particolare personaggio ispirato alla realtà. Dietro ogni maschera si cela un cantante di professione o un artista che nel corso della sua carriera ha anche cantato. Il genere della maschera non è indicativo di quello della persona che nasconde, per esempio non è detto che dietro la maschera della gallina ci sia davvero una donna, può essere anche un uomo.

Inoltre, se c’è spazio, all’interno del personaggio ci possono essere anche due cantanti, come potrebbe essere per la lumaca in questa terza edizione de Il Cantante Mascherato. Ogni esibizione di una maschera viene preceduta da una clip in cui chi si cela dietro dà degli indizi di sé, non troppo espliciti. Sul palco ogni personaggio viene accompagnato da un artista e/o un ballerino che dà dei suggerimenti alla giuria. Infatti il vero protagonista de Il Cantante Mascherato è la giuria.

Dopo l’esibizione, i quattro giurati, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa e Flavio Insinna, devono dare un nome, devono dire chi secondo loro è il cantante mascherato. Se più di due giurati dicono lo stesso nome e a fine puntata si scopre che davvero dietro quella maschera c’è quel cantante che ha avuto più di due voti, la maschera viene eliminata. La novità di quest’anno del programma condotto da Milly Carlucci è che i giudici possono dialogare con la maschera che può rispondere a qualsiasi tipo di domanda, ovviamente non esplicita sulla sua identità, altrimenti che gusto ci sarebbe?

Partecipa anche il pubblico tramite la detective Sara Di Vaira che dopo ogni esibizione riporta il sentiment del pubblico in studio riguardo il personaggio che crede possa aver cantato.

