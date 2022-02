Francesco Arca chi è la moglie Irene Capuano splendida madre dei suoi figli

Francesco Arca oltre al cinema è volto noto della tv da Uomini e Donne alla fiction Fosca Innocenti. Al suo fianco Irene Capuano, chi è la madre dei suoi figli

Francesco Arca è una star del piccolo schermo. Occhi neri, sguardo da divo e piglio deciso è stato tra i tronisti di Uomini e Donne più amati della storia del programma. Nato a Siena nel 1979, attualmente ha 42 anni di età, è di origini toscane ma ha spesso vissuto tra Roma e Milano.

Ha esordito in realtà con Volere o Volare ma la popolarità è arrivata con il dating show condotto da Maria De Filippi. Un vero rubacuori il bel toscano come l’oste Cosimo il personaggio che ha interpretato in Fosca Innocenti. Oggi più che mai nella vita privata di Francesco Arca c’è sua moglie Irene Capuano. Scopriamo chi è

Chi é Irene Capuano, moglie di Francesco Arca

Si chiama Irene Capuano la moglie di Francesco Arca. Per i fan della coppia è la moglie, in realtà è la compagna non hanno per il momento convolato a nozze. Non si sposano perché stanno bene così, infatti non cambia nulla, sono una coppia stupenda, quando sarà faremo gli auguri! Irene di Arca è di origini laziali è nata a Roma nel 1978, il primo dicembre. Attualmente ha 44 anni di età. Di pari passo con i suoi studi scolastici segue le sue passioni la moda e il mondo dello spettacolo.

I suoi esordi sono come modella per poi partecipare nella stagione 2006-2007 a Uomini e Donne. È stata corteggiatrice del tronista Fernando Vitale, con lui fu un nulla di fatto, non scelse nessuna. Attualmente di lavoro la moglie di Francesco Arca è cofounder di virale shop, un sito di abbigliamento per vendita online, e socia del salone di bellezza Beauty Concept. Il suo profilo Instagram vanta oltre 140mila follower.

Francesco Arca ed Irene Capuano si sono conosciuti da giovanissimi per ambienti di lavoro legati alla moda e non come si pensa a Uomini e Donne. Si sono lasciati e hanno intrapreso, separati, la loro vita sentimentale. Lei è stata legata a Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto. Francesco e la sua compagna sono poi tornati insieme nel 2013, da quel giorno il loro amore che definiscono folle viaggia a gonfie vele. Insieme ad Arca ha due figli, Maria Sole di 7 anni di età e Brando Maria di 4 anni.

Chi sono le ex di Francesco Arca

Come abbiamo visto anche la sua Irene Capuano in realtà è una ex. Ma se gossippiamo un po’ sulla vita privata dell’attore si annoveravano diverse ragazze famose che gli sono state accanto. La prima nota ex fidanzata di Francesco Arca è Carla Velli, che scelse ad Uomini e Donne nel 2005. La storia duró pochi mesi, lei sali sul trono lui inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo. L’anno dopo fu la volta di Jennifer Rodriguez. I due si sono conosciuti durante il Reality la fattoria, fidanzati in tv e al ritorno lasciati, anche questa volta per incompatibilità di carattere, anche se si vocifera di un tradimento di lui.

La storia importante prima del ritorno con la madre dei suoi figli Irene Capuano é con una nota attrice. Francesco Arca e Laura Chiatti si sono conosciuti in un locale nel 2007. Fu colpo di fulmine, dopo essersi fidanzati sono andati anche a convivere a Perugia per poi lasciarsi quasi tre anni dopo. La Chiatti ed Arca si sono lasciati perché è finito l’amore. Oggi hanno un rapporto splendido, sono grandi amici, Irene e Laura vanno molto d’accordo e si scambiamo like e commenti su Instagram.