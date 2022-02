Il Cantante Mascherato eliminato 11 febbraio, chi era la Gallina

La prima puntata de Il Cantante Mascherato 2022 dell’11 febbraio ha già un eliminato di lusso che fa polemica con la giuria

Il Cantante Mascherato 2022 ha tenuto incollati i telespettatori davanti la TV per scoprire il primo eliminato. Il momento in cui la maschera svelata mostra la sua identità è infatti il più emozionante e divertente del programma condotto da Milly Carlucci di venerdì su Rai 1. Nella puntata del primo febbraio si è partiti con l’ironia la prima maschera ad esibirsi è stata la volpe, che aveva sotto Paolo Conticini per la giuria composta da Arisa, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo.

I giurati del Cantante Mascherato si sono poi divisi sulla Medusa che ha cantato L’importante è finire di Mina con Cristiano Malgioglio. Per il figlio di Roby dei Pooh è Bianca Guaccero, mentre in molti hanno ipotizzato Bianca Atzei. Convinti invece tutti che il Pinguino è Pupo, ha svelato nella clip di una vita sentimentale turbolenta. Strepitosa l’esibizione di Arisa che ha cantato la Notte in duetto con Sole e Luna che è Malgioglio per la giuria.

Si è distinto durante l’esibizione Vito Coppola, ballerino solista del game show, sul palco con la sua forse fidanzata. Degna di nota anche Guerriero cantata in duetto da Marco Masini e il Drago che è Pierpaolo Pretelli per il pubblico social.

Chi era la Gallina Cantante Mascherato

Dopo l’ultima esibizione del Cavalluccio Marino in coppia con Mietta in Bad Romance, dall’identità misteriosa è arrivato il momento di decretare il cantante mascherato eliminato dell’11 Febbraio. La giuria deve decidere chi mandare allo spareggio, Francesco Facchinetti vuole smascherare la Medusa, Arisa la Gallina, Insinna L’Aquila e la Balivo il Pesce Rosso.

La Medusa risulta la Maschera più votata dal pubblico e si salva. La detective Sara di Vaira che rappresenta il pubblico poteva cambiare il verdetto della giuria ma non l’ha fatto: allo spareggio finale restano l’Aquila, il Pesce Rosso e la Gallina. Al televoto social istantaneo il pubblico sceglie la maschera da svelare e nella puntata dell’11 Febbraio viene eliminata la gallina. Dopo una lunga suspense viene smascherata, la Gallina era Fiodaliso. È dunque la cantante di Non Voglio Mica la Luna la prima eliminata de Il Cantante Mascherato. Una sua semplice battuta viene anche letta come una polemica alla giuria, in particolare ad Arisa dicendole Mannaggia a Te!

Fiordaliso voleva continuare a gareggiare. La prossima puntata si scoprirà chi c’è dietro l’Aquila o verrà svelata la Maschera del Pesce Rosso. Da regolamento infatti la puntata di venerdì 18 Febbraio vedrà un nuovo cantante mascherato eliminato.