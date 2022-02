L’Amica Geniale 3 tornerà con il terzo episodio domenica 20 febbraio 2022. L’apprezzata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, nello specifico Storia di chi fugge e di chi resta, continua a regalare sorpresa e una storia drammaticamente toccante.

Scopriamo cosa accadrà nel corso della terza puntata de L’Amica Geniale 3, in onda domenica 20 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Vedremo Lila informare Elena che sua sorella sta frequentando Marcello Solara.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni quinto episodio

Le anticipazioni del quinto episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Terrore, in onda domenica 20 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25. Dopo aver duramente lottato per la causa di Lila, costretta a lavorare in condizioni atroci, Elena abbraccia pienamente la lotta femminista. Tutto ha avuto inizio con un articolo pubblicato in prima pagina, che ha scatenato un caso nazionale.

Tutto questo porterà a uno scontro con Pietro. Lui ha un’idea ben chiara del ruolo di una moglie. Elena sembra essere già stanca della vita matrimoniale, che la costringe in un ruolo che non le si adatta. Un vero e proprio litigio con radici molto profonde. I due si ritroveranno anche a fare i conti con l’arrivo di Pasquale e Nadia, che si presenteranno a casa di Elena a Firenze.

Non rappresentano propriamente l’ideale sorpresa per Elena e suo marito. Sono sporchi e maleducati. Il vero problema è Pasquale, che finirà con l’avere uno scontro con Pietro. Dopo la loro partenza, la situazione dei due neo sposini peggiorerà notevolmente. Lui non vuole più che una situazione del genere si verifichi in futuro. Mette dunque in guardia sua moglie. L’atteggiamento dell’uomo è ben diverso ora che è suo marito.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni sesto episodio

Le anticipazioni del sesto episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Diventare in onda domenica 20 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25. Il piccolo Gennaro finirà con il litigare spesso con le figlie di Elena. La giovane proverà a restare tollerante il più possibile, non dando peso a questi episodi spiacevoli. Li scoprirà però a giocare al dottore, il che farà scattare un allarme.

Lila, intanto, deciderà di incastrare Elisa, sorella di Elena, mettendola alle strette. Parlando con l’amica di sempre, la informerà della frequentazione della ragazza con Marcello Solara. Un colpo all’anima per Elena, che non accetta la situazione. Deciderà di partire subito per Napoli, così da capire cosa stia accadendo. Ci sarà uno scontro faccia a faccia tra sorelle.

