Chi è Mehmet Gunsur l’attore che fa Arturo nella fiction Lea

Mehmet Gunsur, chi è l’attore che interpreta il ruolo di Arturo nella fiction di Rai1 Lea – Un nuovo giorno: scopriamo tutto su di lui.

Tra i protagonisti della nuova fiction di Rai 1, Lea – Un nuovo giorno, c’è anche l’attore turco Mehmet Gunsur, che al pari del connazionale Can Yaman sta diventando un volto noto della televisione italiana. Lanciato nel nostro paese dai film di Ferzan Ozpetek, ultimamente stiamo vedendo spesso Gunsur protagonista sul piccolo schermo, con fiction di assoluto successo come La compagnia del cigno e, appunto, Lea – Un nuovo giorno. Scopriamo dunque tutto sull’attore turco, che nella fiction di Rai 1 veste i panni di Arturo.

Chi è Mehmet Gunsur

Mehmet Gunsur nasce a Istanbul nel maggio 1975. Dopo gli studi in comunicazione all’Università di Marmara inizia a lavorare come modello ed entra nel mondo del cinema grazie a Ferzan Ozpetek, che lo scrittura nel 1997 per il suo film Il bagno turco. Grazie a questo ruolo, Gunsur si impone all’attenzione del grande pubblico, vincendo anche il premio per il miglior nuovo attore all’Ankara International Film Festival.

Da quel momento Gunsur inizia a lavorare molto in Italia, recitando nei film L’Italiano di Ennio De Dominicis e Matrimonio e altri disastri di Nina Di Mano e tornando a lavorare con Ferzan Ozpetek per Rosso Istanbul. Dal grande al piccolo schermo, Gunsur diventa anche un volto noto della fiction italiana, recitando in Don Matteo, in The Gift e soprattutto ne La Compagnia del Cigno 2, prima di sbarcare in Lea – Un nuovo giorno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Mehmet Gunsur è sposato dal 2006 con Katerina Mongio e la coppia ha tre figli: Ali, Maya e Cloe. I due si sono conosciuti a Lecce e a unirli è proprio il cinema, considerando che la donna è una regista di documentari.

