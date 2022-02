Nel corso della puntata alle 14 febbraio Alex Belli è entrato nella casa del GF VIP come ospite. Scopriamo la reazione dei concorrenti

L’indiscusso protagonista di questa edizione del Grande Fratello VIP e senza dubbio Alex Belli. L’attore, dopo essere stato squalificato perché non ha rispettato le norme anticovid, è tornato nella casa del Gf VIP nella puntata del 14 febbraio. Un ritorno momentaneo infatti è solo un ospite che resterà per circa 15 giorni, il tempo giusto per chiarire i suoi sentimenti per Delia e Soleil ha detto Alfonso Signorini.

Non era mai successo nella storia del reality, ma lo sappiamo, questa è l’edizione che ha scritto la storia del format visto che è la più lunga di sempre con la finale che ci sarà il 14 marzo. Di certo c’è stato chi hai esultato e chi invece è rimasto spiazzato. Scopriamo nel dettaglio quali sono state le reazioni dei concorrenti del grande fratello VIP dopo che è entrato Alex Belli.

Gf VIP, entra Alex Belli, la reazione dei concorrenti

Non è stata uniforme la reazione dei VIP all’ingresso di Alex Belli nella casa del grande fratello. Partiamo dalla moglie, o ex, Delia Duran. Si è definita sotto choc per l’ingresso dell’attore e si è presa del tempo per capire se è per lei solo una palla al piede per la sua rinascita o se questo ritorno riscrive la sua storia d’amore con lui. Soleil Sorge invece Si è mostrata è entusiasta per il ritorno di Alex, tra loro ci sono stati grandi sorrisi, complicità e tanti abbracci.

Contenta è stata anche Manila Nazzaro che addirittura scoppiata in lacrime quando lui l’ha ringraziata per come ha trattato la Duran. Sorridente anche Katia, il resto dei concorrenti del Grande Fratello non sono sembrati particolarmente entusiasti, anche dopo la diretta. In particolare Lulù ha fatto uno sguardo particolarmente stupito, mentre Davide è rimasto basito di questa da parte degli autori. Bello invece l’abbraccio che c’è stato tra lui ed Antonio Medugno, Alex gli ha fatto i complementi perché non è caduto nella rete di Delia Duran diventando il suo giocattolino.

