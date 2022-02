Anticipazioni Uomini e Donne Gemma tenta Massimiliano la reazione di Nadia

Anticipazioni Uomini e Donne ultime registrazioni non ancora viste in onda. Vediamo cosa succede tra Nadia e Massimiliano e l’intervento di Gemma.

C’è sempre Gemma al centro del trono over di Uomini e Donne: la dama sta provando a tentare Massimiliano, che però sembra avviarsi verso un felice futuro con Nadia. Vediamo dunque come procede la conoscenza tra i due e in che modo Gemma sta provando a tentare il cavaliere.

Uomini e Donne: la situazione tra Nadia, Massimiliano e Gemma

Sembrano sempre più affiatati Nadia e Massimiliano. Dopo un inizio stentato, la coppia sta iniziando ad affinare il proprio feeling e la relazione tra i due sembra prendere una direzione molto positiva. Non ci sta però Gemma, che per prima ha cominciato a conoscere Massimiliano, prima che l’uomo decidesse di concentrarsi sull’altra dama. Tuttavia la Galgani non demorde e continua a manifestare il proprio interesse per Massimiliano, ammettendo di avergli scritto per San Valentino nonostante l’uomo abbia ribadito di non essere interessato alla dama.

Cosa succederà dunque in futuro? Le anticipazioni arrivano da Lorenzo Pugnaloni, mediante la sua pagina Instagram Uomini e donne classico e over. Stando a quanto riportato, Gemma ha rilasciato un’intervista in cui avrebbe dichiarato di non aver visto solidarietà da parte di Nadia, la quale ci è rimasta molto male. Da qui sono nate delle discussioni in studio in cui è intervenuta anche Tina. Scontro dunque tra Gemma e Nadia, mentre la storia di quest’ultima con Massimiliano continua a gonfie vele.

I due continuano a uscire, l’uomo è andato a casa della donna con le telecamere e sono stati molto bene. Insomma, Massimiliano sembra essersi innamorato di Nadia, alla quale, secondo l’insider di Uomini e Donne, manca ancora un tassello importante, ossia quello di andare a Firenze.

