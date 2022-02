Grande Fratello Vip, scopriamo chi potrebbe essere il secondo finalista di questa edizione del reality: i concorrenti in nomination e i pronostici.

Si fa sempre più vicina la finale del Grande Fratello Vip e nella puntata di giovedì 17 febbraio conosceremo il nome della seconda finalista, che andrà ad aggiungersi a Delia Duran per l’atto conclusivo previsto per il 14 marzo 2022. Tre donne sono in nomination a giocarsi l’accesso alla finalissima: Lulù Selassie, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge: scopriamo i pronostici su chi sarà la seconda finalista.

Grande Fratello Vip: i pronostici della puntata del 17 febbraio

Come al solito, possiamo già provare a individuare con anticipo chi vincerà il televoto per aggiudicarsi un posto nella finalissima del 14 marzo 2022. Stando al sondaggio proposto dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip, sarà una serratissima sfida a due tra Lulù e Soleil. La principessa è infatti al primo posto nelle preferenze del pubblico, col 52%, mentre Soleil segue col 46%. Molto, ma molto indietro, Katia Ricciarelli, che ha appena raccolto il 2% circa dei consensi. Un numero che, se confermato, potrebbe far segnare il record negativo di preferenze al televoto nella storia del Grande Fratello.

Insomma Lulù Selassie viaggia spedita verso un posto nella finalissima. La ragazza gode di una grande popolarità tra i fan del programma e può aver giocato a suo favore anche il siparietto molto cinico tra Katia e Soleil, che l’hanno attaccata pesantemente e l’ex soprano ha anche chiesto di censurare le sue parole a riguardo. Non una mossa molto elegante, che potrebbe spiegare lo scarso successo della Ricciarelli che quest’anno ha collezionato una sequenza di uscite abbastanza fuori luogo. La curiosità ora riguarda la possibile rimonta di Soleil, uno dei personaggi più divisivi all’interno della casa: riuscirà a recuperare il divario che la divide da Lulù? Lo scopriremo nella puntata di giovedì 17 febbraio.

