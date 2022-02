Eros Ramazzotti e Michelle bacio in tv: cosa è successo dopo

Sul palco di Michelle Impossible, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono scambiati un bacio dalle forte emozioni. Scopriamo cosa è successo dopo

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono la coppia della musica e della tv più amata di sempre. I due si sono conosciuti nel 1995, è stato amore a prima vita e un anno dopo è nata la loro figlia Aurora Ramazzotti che oggi ha 25 anni di età. Si sono sposati al Castello di Bracciano quando la piccola aveva 2 anni e sono diventati iconici come Albano e Romina. Eros e Michelle si sono lasciati sette anni dopo nel 2002 per incomprensioni che non si sono mai risolte.

Eros e Michelle il bacio

Oggi il cantante e la conduttrice sono in rapporti straordinari e nel corso del programma Michelle Impossible hanno dichiarato di essere amici. Dopo qualche frecciatina ai giornali che non si fanno i fatti loro e che scrivono che i due sono tornati nuovamente insieme, sul palco è tornata la magia di un tempo tra la coppia. Tra un brano e l’altro cantato da Eros Ramazzotti i due si sono scambiati un tenero bacio a stampo suggellare il loro nuovo rinnovato feeling. Eros Ramazzotti non è fidanzato, almeno ufficialmente, e Michelle Hunziker si è da poco lasciata con Tomaso Trussardi. Per questo i fan avevano sognato un loro ritorno insieme. Scopriamo cosa è successo dopo il bacio che si sono scambiati Eros e Michelle in diretta tv.

Lo screen del bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è diventato virale sui social. Tantissimi fan hanno repostato l’immagine, in particolare su Twitter, dove ci sono stati migliaia di retweet e sono stati pubblicati anche collage per la coppia. Quello che è successo dopo il bacio dimostra il grande affetto che ruota ancora attorno ai due. A 20 anni di distanza dalla loro separazione, c’è ancora chi si emoziona vedendoli scambiare un tenero bacio.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker cosa è successo dopo il bacio

La cosa più bella che è successa nei momenti successivi alle tenerezze tra Eros e Michelle è il tweet di Aurora Ramazzotti. La figlia della coppia ha scritto “Scusate ma solo io sto volando?” diventando trend sulla piattaforma social. Non si tratta dell’unico commento che ha lasciato i brividi sulla coppia. I fan si sono scatenati e c’è chi ha citato anche la canzone di Tiziano Ferro Potremmo ritornare in particolare la frase “Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo / E che potremmo ritornare”. In tanti hanno anche inserito anche Eros e Michelle nelle ship che hanno reso grandi gli anni ’90 insieme a Brad Pitt e Jennifer Aniston.

In trend anche la canzone Più bella cosa perché si sono scambiati il bacio prima che Eros Ramazzotti la cantasse dal vivo dedicandola all’ex moglie e ora amica.

