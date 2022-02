Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 17 febbraio: chi è la seconda finalista

Prosegue l’avventura nella Casa del Grande Fratello VIP. Nella puntata del 17 febbraio è stata scelta la seconda finalista e nuove nomination

Animi tesi nella Casa del Grande Fratello VIP. Tantissimi litigi hanno caratterizzato le ore precedenti alla diretta del 17 febbraio. La finale si avvicina e i molti concorrenti non riescono più a sopportare la convivenza forzata dopo 5 mesi di trasmissione. Scopriamo chi è in nomination e rischia l’eliminazione e chi è stata scelta come seconda finalista del Grande Fratello VIP.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip e seconda finalista

Nessuna eliminazione nella puntata di giovedì 17 febbraio del Grande Fratello VIP. Il pubblico è stato chiamato a votare per scegliere chi sarà la seconda finalista del reality. Dopo Delia Duran, questa volta al televoto c’erano Soleil, Lulù e Katia Ricciarelli. A conquistare un posto diretto alla finale di marzo è Lulù Selassie che ha ottenuto oltre la metà delle presente del pubblico da casa. Queste le percentuali con cui ha vinto il televoto:

Lulù Selassie 57%

Soleil Sorge 40%

Katia Ricciarelli 3%

Nulla da fare per Soleil che anche questa volta cade al ballottaggio per un posto in finale. Dopo Delia Duran, questa volta è Lulù a sconfiggere una delle favorite secondo i pronostici. Grande soddisfazione per la fidanzata di Manuel Bortuzzo che potrebbe coronare la sua avventura con un’incredibile e inaspettata vittoria in finale. Anche nella Casa la notizia viene accolta con entusiasmo nonostante gli screzi delle ultime ore.

Chi è in nomination

Dopo l’elezione della seconda finalista, Alfonso Signorini ha annunciato le nomination per la prossima puntata. Lunedì 21 febbraio il televoto viene aperto questa volta per decidere chi sarà eliminato dalla Casa del Grande Fratello VIP. Dalle nomination palesi e in confessionale sono emersi tre nomi: Kabir, Nathaly e Barù. Con loro in nomination anche Alessandro Basciano che viene così punito dal Grande Fratello per il suo comportamento scorretto e sopra le righe. Sono quindi quattro i concorrenti in nomination e che rischiano l’eliminazione.

