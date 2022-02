Chi è il Dottore di Affari Tuoi formato famiglia: la rivelazione

Torna Affari Tuoi con una versione speciale dedicata alle famiglie. Anche in quest’occasione è presente un personaggio davvero particolare. Scopriamo chi è il dottore di Affari Tuoi

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno dato vita ad una nuova edizione del fortunato gioco televisivo. Affari Tuoi Formato Famiglia va in onda il sabato sera e in questa nuova veste coinvolge un intero nucleo familiare impegnato a cercare di vincere il montepremi. Anche in questo caso ovviamente i pacchi sono fondamentali per superare il tortuoso percorso e conquistare il premio finale. Con Amadeus e Giovanna Civitillo tanti ospiti speciali ma anche e soprattutto il Dottore che anche in questo caso cercherà di confondere le acque e rendere ancora più complicato il gioco. Ma chi è il Dottore di Affari Tuoi? Chi si nasconde dietro la voce?

Chi è il Dottore di Affari Tuoi: la rivelazione

Sono in tanti a chiedersi da anni chi è il Dottore di Affari Tuoi. Nelle prime edizioni era stato rivelato il nome di Pasquale Romano che all’epoca era uno degli autori del programma. Con il trascorrere degli anni però sono cambiate tante cose e già nella versione standard era stata scelta un’altra persona. Nel 2021 Carlo Conti aveva proposto un ennesimo format di Affari Tuoi dove erano coinvolti giovani ragazzi pronti a sposarsi. Conquistando il montepremi, la coppia poteva così avere un aiuto per organizzare il proprio matrimonio. Proprio in quell’occasione Carlo Conti rivelò che non era più Pasquale Romano il Dottore di Affari Tuoi.

Il conduttore televisivo ha spiegato infatti in un’intervista come si svolge il lavoro del Dottore. La persona è l’unica che conosce il contenuto dei pacchi oltre ad un notaio e ad un dirigente Rai. La rivelazione che ha spiazzato tutti è che in ogni edizione la persona che ricopre il ruolo del Dottore cambia sempre. È quindi molto probabile che anche per Affari Tuoi – Formato Famiglia sia stata scelta una nuova persona che svolge il malefico ruolo del Dottore. Con la sua voce prova a “fregare” i concorrenti con trattative spesso decisive per il raggiungimento del traguardo finale.

