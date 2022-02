Dove vedere Una Voce per San Marino: la diretta per un posto all’Eurovision

Stasera sabato 19 febbraio a partire dalle ore 21:00 la grande finale di una voce per San Marino. Dove vedere il programma che regala al vincitore un posto all’Eurovision

Una Voce per San Marino è ormai diventato un palcoscenico così importante da diventare virale sui social. Il contest regala infatti al vincitore un meritato posto per partecipare alle Eurovision Song Contest che quest’anno sarà a Torino. Grazie alla vittoria dei Måneskin con la canzone Zitti e buoni, infatti, dopo oltre vent’anni questa manifestazione torna in Italia. Per la nostra nazione gareggeranno i vincitori di Sanremo 2022 Blanco e Mahmood.

Un’occasione più che ghiotta per i cantanti italiani e quella di partecipare ad una voce per San marino perché l’Eurovision è uno dei trampolini più importanti per iniziare una carriera internazionale e Damiano e compagni ne sono la dimostrazione. Così diversi protagonisti della scena musicale italiana si sono candidati alla kermesse musicale come Achille Lauro, Francesco Monte e Valerio Scanu. Una voce per San Marino vai in onda questa sera sabato 19 febbraio vediamo dove vedere il programma.

Dove vedere una voce per San Marino

Il programma musicale una voce per San Marino si può vedere su San Marino Rtv che corrisponde al canale 831 del digitale terrestre oppure al 520 di Sky e al 93 di Tv Sat. In alternativa è possibile vedere la finale della kermesse musicale che vale al vincitore un posto all’Eurovision in streaming sul sito di San Marino Rtv. L’edizione 2022 dell’evento è come sempre rigorosamente in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana.

La giuria di una voce per San Marino gli esperti di musica Simon Lee, direttore d’orchestra, Clarissa Martinelli di Radio Bruno, Susanne Georgi, cantante e Dino Stewart di Bmg Italy. Il presidente di giuria è Mogol. È possibile scegliere il vincitore con il televoto? No, a una voce per San Marino non c’è il televoto e quindi il pubblico da casa non può partecipare all’elezione del vincitore nonchè è rappresentante della Repubblica al Eurovision 2022 del 14 maggio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI