Una Voce per San Marino partecipanti: il favorito dà forfait

Questa sera sabato 19 febbraio c’è in diretta TV la finale di una voce per San Marino 2022. Tanti i big in gara per vincere la partecipazione all’Eurovision. Scopriamo i partecipanti, il favorito non ci sarà

Sono ora e concitate per il mondo della musica. È ormai noto che grazie alla vittoria dei Måneskin con il tormentone Zitti e buoni che il 14 maggio l’Eurovision torna in Italia, precisamente a Torino. La kermesse musicale internazionale è uno dei momenti più importanti a livello mondiale per promozionale il proprio talento. Un posto per partecipare alla competizione è già occupato da Mahmood e Blanco che hanno conquistato questa opportunità grazie alla vittoria di Brividi all’ultimo festival di Sanremo.

Un’altra occasione per gli artisti italiani per partecipare all’Eurovision c’è: vincere la finale di una voce per San Marino in diretta questa sera sabato 19 febbraio a partire dalle 21.00. È possibile vedere la trasmissione o in streaming sul sito di RTV San Marino oppure al canale 831 del digitale terrestre. Scopriamo i partecipanti dell’edizione 2022 di una voce per San Marino.

Dove vedere Una Voce per San Marino: la diretta per un posto all’Eurovision

Una Voce per San Marino partecipanti

Partiamo col dire che possono partecipare ad una voce per San marino anche cantanti non nati nella Repubblica e di qualsiasi nazionalità perché lo prevede il regolamento. Inoltre, il vincitore del finale del programma accederà direttamente come rappresentante dello Stato in questione all’Eurovision Song Contest del 14 maggio. Ai concorrenti di maggior spessore, i big, si uniscono gli esordienti che ieri hanno conquistato la possibilità di partecipare alla finalissima della kermesse musicale.

Non è possibile televotare, è la giuria presieduta da Mogol a decretare il vincitore. I partecipanti di Una voce per San Marino: Ivana Spagna, Matteo Faustini, il trio Tony Cicco, Deshedus, Alberto Fortis e Cristina Ramos, Achille Lauro, Francesco Monte, Burak Yeter & Alessandro Coli, Valerio Scanu e Fabry & Labiuse ft Modio per i Big. I partecipanti esordienti di una voce per San Marino 2022: Aaron Sibley, Camille Cabaltera, Sebastian Schmidt, Vina Rose, Alessia Labate, Maria Chiara Leoni, Kurt Cassar, Elena & Francesco Faggi e Mate.

Grande ospite di stasera Albano mentre a dare forfait per motivi di salute è Blind, che era favorito alla vittoria finale del Festival.

