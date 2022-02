Ospite d’onore di Una Voce per San Marino, Albano lancia la sua candidatura per il Festival di Sanremo 2023 c’entrano Morandi e Ranieri

Una Voce per San Marino ha decretato la vittoria di Achille Lauro che così sarà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino il 14 maggio. Durante la finale della kermesse musicale sul palco, prima della proclamazione del vincitore, è intervenuto anche l’ospite d’onore Albano. Prima di salutarlo, il conduttore Jonathan Kashanian ha deciso di fargli la domanda che tutti i fan del cantante avrebbero voluto porgli. La risposta di Albano è stata spiazzante.

Albano a Sanremo 2023 per colpa di Morandi e Ranieri

Albano ha rivelato di voler puntare al Festival di Sanremo 2023. Inizialmente aveva pensato di partecipare alla kermesse musicale ma poi ha frenato questo suo desiderio pensando probabilmente all’età. Quando sono stati ufficializzati da Amadeus i cantanti di questa edizione del Festival, Albano si è pentito di non aver portato alla Commissione una propria canzone.

Il cantante ha dichiarato di averci pensato ma che ormai era troppo tardi per entrare tra i concorrenti in extremis. Proprio per questo dopo aver visto la partecipazione di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, suoi cari amici, ha deciso di puntare dritto al Festival di Sanremo 2023. L’obiettivo è di entrare tra i concorrenti della prossima edizione così da realizzare il suo desiderio.

Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri sono amici da sempre e c’è stata anche l’occasione, sfumata, di vederli insieme in un grande tour. Il progetto è stato rivelato dallo stesso Gianni Morandi durante le giornate del Festival di Sanremo. La voce di “Apri tutte le porte” ha parlato di un tour mondiale con i suoi due storici colleghi ma di non aver mai accettato la proposta perché dotati di una voce troppo potente rispetto alla sua. Un modo per smentire anche le indiscrezioni di una rivalità mai sopportata con Massimo Ranieri. Niente di tutto ciò, i due sono da sempre amici e si rispettano a vicenda, avendo una grande stima della carriera fatta.

