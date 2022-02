Chi ha vinto Una Voce per San Marino: il vincitore per l’Eurovision

Una voce per San Marino: il vincitore del contest che decreta il partecipante all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza di San Marino.

Anche San Marino ha il suo partecipante per l’Eurovision Song Contest 2022. È infatti andata in onda la gara che ha decretato il rappresentante di San Marino alla prestigiosa kermesse musicale, raggiungendo i due rappresentanti dell’Italia, che naturalmente sono Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo con Brividi. La serata ha regalato moltissimi momenti di splendida musica ed è stata arricchita dalla presenza di Al Bano, che a più riprese è intervenuto sul palco per intrattenere il pubblico. Tra i diversi big in gara, tra cui Achille Lauro, Valerio Scanu e Ivana Spagna, a spuntarla alla fine è stato proprio Achille Lauro.

STRIPPER TESTO E SIGNIFICATO CANZONE ACHILLE LAURO

Una voce per San Marino: vince Achille Lauro

Le premesse della vigilia sono state mantenute: a vincere è stato Achille Lauro, che ha portato la canzone Stripper, un brano dalle solite note rock dell’autore. L’artista ha vinto in finale davanti a Burak Yeter e Alessandro e si è guadagnato anche il premio per il brano più radiofonico. Un vero e proprio trionfo per Lauro, che continua a vivere anni di successi pazzeschi, dalle sue esibizioni al Festival di Sanremo fino a quella che farà sul palco dell’Eurovision a Torino.

Come detto, Achille Lauro all’Eurovision troverà Mahmood e Blanco, che parteciperanno in rappresentanza dell’Italia. La sua presenza aumenta sensibilmente le possibilità di vedere trionfare un’artista italiano per il secondo anno di fila, dopo il trionfo dei Maneskin. D’altronde, sia Mahmood e Blanco che Achille Lauro sono artisti dotati di grandissima presenza scenica e che possono davvero dire la loro nell’imminente kermesse musicale. In attesa dunque di giocarsi le proprie carte all’Eurovision, AchilleLauro si gode il successo col suo brano Stripper.

