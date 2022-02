A C’è posta per te nella puntata di ieri sera 19 Febbraio ha fatto discutere la storia tra Leandro e Maria Paola. Scopriamo cosa è successo dopo la chiusura della busta e se sono tornati insieme

Forti emozioni e rivincite per i sentimenti nella puntata del 19 febbraio di C’è posta per te. D’altronde già sui social a poche ore dalla messa in onda del programma si era capito che la storia più forte che avrebbe catalizzato l’attenzione dei telespettatori era proprio quella postata: la storia di Leandro e Maria Paola. Lei è di San Sebastiano mentre lui è di origine di San Giorgio a Cremano un altro paese campano a pochissimi km di distanza. E Leandro a chiamare la redazione di c’è posta per te per chiedere perdono alla ex fidanzata che ha tradito e chiederle un’altra occasione per sposarla dopo i ripetuti tradimenti.

Lei ha sofferto così tanto fino a soffrire di attacchi di panico, ha lasciato anche il lavoro e si è curata anche con psicofarmaci. Ora si sente pronta a ricominciare una nuova vita e ha chiuso la busta. Come sempre le trasmissioni di Maria De Filippi ci riservano sorprese prima di scoprire cosa è successo dopo la puntata di ieri sera 19 febbraio di C’è posta per te e se Leandro e Maria Paola sono tornati insieme ripercorriamo la loro storia.

C’è posta per te, la storia di Leandro e Maria Paola di San Sebastiano

Tutto a inizio 11 anni fa quando i due giovanissimi, lei ha 15 anni di età e lui 17, si conoscono perché frequentano la stessa scuola. È subito amore a prima vista tra i due giovanissimi e trascorrono insieme la loro adolescenza e poi dopo la secondaria superiore iniziano a lavorare. Maria Paola si dimostra subito più matura rispetto al suo fidanzato Leandro e gli suggerisce anche di mettere i soldi da parte per poter trascorrere una bella vita insieme e magari in futuro costruire una famiglia. Anche lui, che ha lavorato in un noto bar del paese d’origine della fidanzata, la amava senza sentire il peso di una relazione giovane. Per un periodo di tempo hanno lavorato anche nello stesso

locale e andavano d’amore e d’accordo.

Così Leandro decide di fare alla sua Maria Paola la proposta di matrimonio per farsi che lei diventi sua moglie. Fissano anche la caparra del ristorante dove avrebbero dovuto festeggiare quando ad un tratto accade qualcosa in lui che gli fa cambiare il comportamento che aveva sempre avuto fino a 10 anni prima. La tradisce, lei la prima volta lo perdona ma lui imperterrito la lascia per mettersi con un’altra. Il ragazzo riesce a farsi perdonare nuovamente ma dopo insicuro sul loro amore la lascia nuovamente e inizia una relazione con una donna che ha un figlio e un compagno. Maria Paola da quel momento non vuole sapere più nulla di lui, soffre così tanto da avere attacchi di panico, lascia il lavoro dell’epoca e prende farmaci. Un giorno esce con la mamma, riceve un complimento e da quel momento si sente rinata. Inutili i tentativi di Leandro di recuperare con l’ex fidanzata, di seguire le storie su Instagram di lei per poi presentarsi dove si trova per cercare di riconquistarla. Per Maria Paola ormai la storia è chiusa e lo dimostra anche a C’è posta per te. Infatti ieri sera nella puntata del 19 febbraio ha chiuso con sicurezza la busta dicendo di non amarlo più. Dopo la messa in onda del programma Maria Paola e Leandro sono tornati insieme? Scopriamo cosa è successo dopo tra i due.

C’è posta per te Leandro e Maria Paola stanno ancora insieme?

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Leandro e Maria Paola, i due ragazzi di c’è posta per te di San Sebastiano, non sono tornati insieme, anzi c’è stato un vero e proprio colpo di scena a rendere particolarmente intricata la situazione. Dopo la puntata andata in onda ieri sera 19 febbraio gossippando sui profili social, in particolare sul Facebook di Leandro, Si vede visibilmente la scritta single a rendere quindi ufficiale che i due siano ormai ex fidanzati e che la loro lunga storia d’amore di ben 11 anni è finita definitivamente. Inoltre, non sembra che Leandro abbia più tra gli amici di Facebook Maria Paola, se questo dovesse essere confermato significa che entrambi hanno deciso di troncare e di non avere nessun tipo di rapporto. Dunque da parte di Leandro un colpo di scena più del ritorno insieme ha superato il dolore della chiusura della busta e sembra pronto ad una nuova storia d’amore.

