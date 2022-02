GF VIP, le urla di Alex Belli: Soleil finalmente confessa in lacrime

Il wild party ha segnato un nuovo corso del Grande Fratello VIP. Non solo il bacio tra Delia e Soleil ma anche lo scontro tra Alex Belli e la Sorge con la confessione attesa da tempo tra le lacrime

Un sabato sera indimenticabile in questa edizione del Grande Fratello VIP. Il wild party ha creato una serie di dinamiche che segnano inevitabilmente il percorso di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Non solo il bacio tra le due donne, ma anche la confessione in lacrime di Soleil che ha avuto un duro scontro con Alex e ha ammesso ciò che in tanti da tempo pensavano.

GF VIP, Alex e Soleil il confronto definitivo

Sotto la doccia Soleil affronta Alex Belli dopo le accuse di quest’ultimo nei suoi confronti. L’attore aveva infatti detto che la donna è una manipolatrice e che prende in giro la gente, un giudizio che ha inferocito l’influencer pronta a confrontarsi a muso duro. Complice l’alcool, Soleil ha urlato il suo amore per Alex Belli “Cosa vuoi che dico, cosa deve dire il mio cuore. Te l’ho sempre detto che ti amo di che cosa stai parlando non ho mai voluto un rapporto con te non ho mai voluto andare oltre”. Una confessione plateale mentre Alex Belli cercava in qualche modo di calmare Soleil. Anche Delia ha invitato l’attore a smetterla di provocare l’influencer.

Soleil però è un treno in corsa, disperata e sull’orlo di una crisi di nervi e prosegue con il suo sfogo: “Non ho mai messo in dubbio nulla. Non mi puoi dire mi dispiace, questo lo dici a Delia. Non mi sono mai permessa di dirti certe cose quindi ora ti rimangi tutto perché ti ho detto sempre e solo la verità”. Alex ha invece rincarato la dose dicendo che Soleil ha avuto una sorte di protezione per non esporsi troppo. L’influencer lo ha ammesso ma ha anche specificato che Alex Belli non ha voluto ricevere questa protezione mettendo a rischio tutto. Proprio per questo lo accusa di essere arrivato in queste condizioni a causa del suo rifiuto. Aver rifiutato la protezione di Soleil è stato un errore e ora si trova a dover gestire una situazione davvero complicata.

Subito dopo il confronto Soleil si sfoga in inglese avvolta da una coperta e in lacrime. Alex Belli invece si è confrontato con Manila parlando di Soleil come una persona che non vuole esporsi. L’attore non accetta questa cosa accusando l’influencer di far esporre gli altri mentre lei si nasconde e non ammette la verità cioè di essere innamorata e di non essere una semplice amica. Anche Manila parla di uno sfogo da innamorata. E in tutto questo Delia come ha reagito a questo siparietto tra il marito e Soleil? Come sempre, non ha detto niente in attesa della puntata di lunedì.

