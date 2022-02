Chi è Fedra sorella di Barù e perché non si parlavano

Al Grande Fratello VIP nella puntata di ieri sera 21 Febbraio toccante reunion tra Barù e sua sorella Fedra. Chi è la donna e perché non si sono parlati per anni

Il Grande Fratello VIP oltre all’amore libero nella puntata di ieri sera 21 febbraio ci ha emozionato con la vita privata di un concorrente particolarmente schivo. Barù ha rincontrato sua sorella Fedra. Il concorrente del Gf Vip ha avuto per tutto il tempo gli occhi dolci e si è visto che cercava di trattenere i suoi sentimenti. Ha anche commentato dopo l’incontro con la sorella “odio ste robe, c’è modo e modo” per poi lasciarsi andare ad un sono stato freddo? È stato troppo breve? Anche Alfonso Signorini ha detto che dovrebbe vivere le sue emozioni di pancia.

Chi è Fedra sorella di Barù

Si chiama Fedra la sorella di Barù, una bella donna dai capelli rossi che ha 27 anni di età . I genitori di Barù e Fedra non sono gli stessi: hanno stesso padre Ascanio ma madre diversa, quella della donna si chiama Anna. È di origini toscane, è nata a Maccarese dove vive. Lei, infatti, ha sempre vissuto nel loro paese di origine ma i due non sono cresciuti insieme.

Avendo 13 anni di differenza non si sono mai trovati e sono stati distanti anche perché il nipote di Costantino della Gheradesca ha studiato all’estero. Lei ha sempre lavorato al chiostro di loro padre infatti lo gestisce anche attualmente. La sorella di Barù ha due figli piccoli che ha definito due terremoti per la loro vivacità ed è divorziata. Il figlio più grande somiglia tantissimo a Barù a detta della madre.

Perché fratello e sorella non si sono più parlati? Non vivendo nello stesso territorio si sono persi dopo la morte del padre ma non hanno mai litigato. Lo stesso concorrente del Grande Fratello VIP ha ammesso di non averla mai cercata un po’ per pigrizia e che si sono persi perché non sono cresciuti insieme. Ascanio, il padre di Barù e sua sorella Fedra, è morto quattro anni fa a soli 63 anni di età

Gf VIP, il testo della lettera della sorella Fedra a Barù

Mi chiamo Fedra sono nata 27 fa dalla storia d’amore tra Anna ed Ascanio. Mio padre aveva già un figlio chiamato Barù, sono nata quando aveva 13 anni e probabilmente non era nemmeno in Italia finite le scuole Barù si stabilì in Toscana ed io rimasi a Maccarese a lavorare al chiosco. All’inizio spesso io e papà spesso andavamo a trovarlo in Toscana ma il 7 febbraio 2018, quattro anni fa, inostro padre ci ha lasciati soli a 63 anni.

Io e Barù ci siamo sentiti nei giorni seguenti dopodiché mai più. A vedere i mie figli crescere penso ogni giorno quanto mi manchi mio padre quanto mi avrebbe reso avergli dato due nipotini. Poi penso anche allo zio che loro non conoscono questa cosa mi ferisce da mamma e da sorella. Non voglio negare ai miei figli uno zio non voglio negarmi di avere un fratello, non voglio avere rimpianti e voglio dire di averci provato a ristabilire un rapporto.

