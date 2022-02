Grande Fratello VIP 21 febbraio chi è in nomination e pronostici eliminato

Grande Fratello Vip, scopriamo chi potrebbe venire eliminato dal Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022.

La finale del 14 marzo ormai si avvicina sempre di più e inizia a prendere forma il quadro dei cinque finalisti che si giocheranno la vittoria dell’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip. Delia Duran e Lulù Selassie si sono già guadagnate un posto nell’atto conclusivo e gli altri concorrenti rimasti sperano di raggiungere le due donne. Intanto, però, quattro inquilini della casa si giocano la permanenza nel programma nella puntata di lunedì 21 febbraio: Alessandro Basciano, Kabir Bedi, Barù e Nathaly Caldonazzo. Scopriamo chi dovrebbe essere eliminato secondo i pronostici.

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 21 FEBBRAIO, AMORE A TRE E DENUNCE

Grande Fratello Vip: i pronostici della puntata del 21 febbraio

Come al solito, possiamo farci un’idea di chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello vedendo i risultati del sondaggio proposto dal sito ufficiale del programma. Stando dunque alle stime offerte, i due a maggior rischio eliminazione sono Kabir Bedi e Alessandro Basciano. Il primo ha raccolto circa il 12,5% delle preferenze del pubblico, mentre il secondo si è fermato intorno al 20%. La distanza tra i due è ampia, ma non abbastanza da far dormire sonni tranquilli a Basciano. Più tranquilli invece Barù e Nathaly Caldonazzo, che hanno raccolto rispettivamente il 32% e il 35,5% delle preferenze. Salvo ribaltoni, loro due possono continuare a sperare di raggiungere la finale del Grande Fratello Vip, salvandosi nell’imminente televoto.

Lotta a due dunque tra Kabir Bedi e Alessandro Basciano, col primo che spera in una rimonta dell’ultima ora per provare a rimanere nella casa e poi giocarsi le possibilità di arrivare alla finale del 14 marzo 2022. Scopriremo presto se i pronostici verranno confermati, o se assisteremo invece a incredibili ribaltoni di scena col televoto valido per l’eliminazione nella puntata di lunedì 21 febbraio.

