Ieri sera 21 febbraio è andato in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Chi è stato eliminato tra Kabir, Alessandro, Nathaly e Barù? Il concorrente che è uscito e le nomination

C’era grande attesa per la puntata del 21 febbraio del Grande Fratello VIP. Il triangolo Alex-Delia-Soleil ha avuto un nuovo capitolo con un bacio tra le due donne che ha scombussolato ulteriormente gli equilibri della Casa. C’è però una finale da raggiungere un montepremi da conquistare e nella puntata di ieri sera 21 febbraio c’è stata un’altra eliminazione.

A sfidarsi al televoto sono stati Kabir Bedi, Alessandro Basciano, Nathaly Caldonazzo e Barù. Scopriamo chi è stato eliminato e ha dovuto abbandonare la Casa, ma anche le nuove nomination per la prossima puntata.

Chi è stato eliminato il 21 febbraio al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022 è stata Kabir Bedi. Dopo tre televoti vinti dall’attore, come ricordato dallo stesso concorrente, si conclude la sua esperienza. Kabir Bedi ha raccolto solo il 13% dei voti e ha perso nel faccia a faccia con Alessandro Basciano che ha raggiunto il 22%. Grande riscontro per Barù, il preferito nel televoto con il 44%, seconda e altra conferma per Nathaly Caldonazzo con il 22% delle preferenze da casa. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”:

Kabir Bedi 13%

Alessandro Basciano 21%

Nathaly Caldonazzo 22%

Barù 44%

Alessandro Basciano supera così l’ostacolo nomination dopo il provvedimento ricevuto per i suoi comportamenti eccessivi e riabbraccia così la fidanzata Sophie. Resiste la forte personalità di Nathaly Caldonazzo, così come quella di Barù, entrambi entrati in corsa durante l’avventura del Grande Fratello VIP e che subito hanno mostrato grande capacità di creare dinamiche e stringere rapporti con gli altri.

Ad uscire dalla Casa del Grande Fratello VIP anche Alex Belli che lascia dopo una settimana. Il suo ingresso ha riacceso gli animi della Casa con le dinamiche che è riuscito nuovamente a creare con Soleil e sua moglie Delia.

Chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Kabir Bedi dalla Casa del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha annunciato le nomination per la prossima puntata in onda giovedì. Il televoto deciderà chi sarà il prossimo eliminato tra Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Prima della fine della puntata, Katia Ricciarelli ha espresso il desiderio di andar via e di voler essere votata.

