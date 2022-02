Eliminazione con grandi polemiche al Grande Fratello VIP nella puntata in onda il 24 febbraio. Scopriamo chi è uscito

È sempre più vicina la finale del Grande Fratello VIP e ovviamente si susseguono le puntate che prevede l’eliminazione di un concorrente. Nella puntata andata in onda giovedì 24 febbraio a sfidarsi al televoto sono stati Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Chi è stato eliminato non ha risparmiato critiche ai concorrenti in studio, una forte polemica che ha segnato ulteriormente gli equilibri nella Casa.

Chi è stato eliminato il 24 febbraio al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di giovedì 24 febbraio 2022 è stata Katia Ricciarelli. Fin dalle nomination, il televoto era stato in qualche modo pilotato dalla scelta di Katia Ricciarelli di voler uscire. La concorrente aveva fatto un appello per la sua eliminazione chiedendo al pubblico di votarla perché stanca della Casa e delle persone presenti che non avevano rispetto nei suoi confronti. Un appello che ha funzionato e che ha portato alla sua eliminazione dopo cinque mesi di permanenza nella Casa. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”:

Katia Ricciarelli 24%

Nathaly Caldonazzo 26%

Davide Silvestri 50%

Grande successo per Davide Silvestri che conquista la metà delle preferenze del pubblico. Durante la puntata anche la presenza della sorella che ha dato grande forza all’attore per proseguire la sua avventura. Nonostante l’appello lotta agguerrita tra Nathaly e Katia con la showgirl che vince l’ennesimo televoto, questa volta di un soffio.

Chi è in nomination

