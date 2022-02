Francesco Totti smentisce la rottura con Ilary Blasi: VIDEO

Per tutto il giorno non si è parlato d’altro, in ambito gossip, della presunta crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Vi sono stati numerosi dettagli ma nessuna risposta ufficiale da parte della coppia. È anche spuntato fuori il nome dell’ipotetica fidanzata dell’ex capitano della Roma, che in serata ha affidato ai social la propria risposta.

Ciò che i fan della coppia attendevano da stamattina è finalmente arrivato. Un messaggio da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti, con l’ex calciatore che si è impegnato in una vera e propria smentita. Di seguito troverete il messaggio lanciato a tutti, principalmente alla stampa, e il video relativo tratto dalle sue storie Instagram.

Francesco Totti smentisce la rottura con Ilary Blasi

Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale Francesco Totti ha voluto smentire in maniera categorica le notizie apparse sui giornali in merito alla presunta rottura con sua moglie Ilary Blasi. La news bomba era stata lanciata da Dagospia e in giornata era comparso anche il nome della presunta nuova fidanzata di Totti.

L’ex capitano della Roma ha pubblicato quattro storie, chiedendo rispetto per la propria famiglia, dal momento che certe notizie danneggiano principalmente i suoi figli. Ha parlato di fake news in maniera netta, dicendosi stanco di ritrovarsi ancora una volta a smentire qualcosa di questo genere.

A differenza delle precedenti news nel corso dei loro 17 anni di matrimonio, stavolta vi erano dettagli molto specifici. Ci sarà qualcosa di vero? Totti nega ogni cosa. In rete però c’è già chi parla di una strategia mediatica per gestire la situazione ormai fuori controllo, tutelando i tre figli della coppia.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane o nei mesi a venire. Nel frattempo anche Ilary Blasi ha pubblicato due storie. La prima è una linguaccia, che in molti hanno interpretato come rivolta alla stampa. La seconda è invece un breve filmato a cena con la propria famiglia. Chi c’è a tavola con lei? Francesco Totti. Suo marito è lì e viene inquadrato di sfuggita, come fosse una cosa normale. Ecco il messaggio lanciato dalla celebre conduttrice. Un modo per zittire tutti.

FRANCESCO TOTTI ON FIRE 🔥 pic.twitter.com/YnbyoynW39 — Trash Italiano (@trash_italiano) February 22, 2022

Ilary pubblica una Story in cui c’è anche Francesco pic.twitter.com/zmjkH51ALo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 22, 2022

