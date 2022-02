Karma B senza trucco: come sono da uomini FOTO

Il vero nome del duo Karma B è Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi. Sono drag queen famose in Italia per la loro grande capacità artistiche. Come sono senza trucco, le foto

I Karma B sono le star del momento. Volti ormai consolidati in Rai viaggiano di programma in programma per raccontare la loro vera storia come accaduto anche nel salotto di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Il duo di drag queen sono infatti protagonisti del programma di Nunzia De Girolamo “Maschio” ed hanno sostituito Drusilla Foer, impegnata in tournee teatrali. L’ex ministro si è detta entusiasta della loro presenza nel suo format perché hanno dimostrato di avere delle capacità artistiche di spessore, ballano e cantano infatti con grande professionalità e classe.

Chi sono i Karma B

I Karma B sono Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi. Entrambi sono di origini siciliane e non è nota la loro data di nascita. La loro età, per deduzione, dovrebbe essere intorno ai 35 anni. Quando si ha un talento così straordinario è facile immaginare che di pari passo con i loro studi scolastici è esplosa la loro passione il mondo dello spettacolo inteso come imparare a ballare e cantare, insomma le fantastiche showgirl di una volta. I Karma B hanno rivelato in un’intervista a Repubblica, che si sono conosciuti da giovani per amore. Carmelo e Mauro stavano infatti insieme e quando sono diventati ex hanno capito che il loro sentimento si è trasformato e poteva permettere di pari passo con le loro capacità di non contrastare la loro coppia artistica. Iniziano così a trasformare la loro passione in professione.

Di lavoro fanno infatti le drag queen da tempo dividendosi in tournee spettacolari in giro per l’Italia. I loro esordi sono anche in uno dei locali fabbrica di talenti in campo di drag queen come il Muccassassina. Sono stati notati da una donna con l’occhio clinico in fatto di talenti: Vladimir Luxuria. La carriera dei Karma B da drag queen dura ormai da decenni con spettacoli teatrali a fianco di Sandra Milo. In tv prima di Maschio, hanno partecipato a programmi Mediaset e Rai tra cui Italia Sì e All together now. In questa stagione oltre al programma condotto da Nunzia De Girolamo, fanno parte del cast di Propaganda Live.

Molti sono curiosi di vederli senza trucco, basta non solo fare riferimento alla foto che abbiamo pubblicato, sul loro profilo Instagram Karma B potete trovare tanti scatti della coppia di drag queen più talentuosa del momento.

